5 lưu ý khi dùng serum vitamin C để giảm thâm nám, dưỡng trắng da

1/ Chọn serum vitamin C phù hợp với làn da

● Da hỗn hợp thiên dầu

Đối với làn da hỗn hợp thiên dầu, bạn nên chọn những loại serum vitamin C không có nền dầu cao. Đặc biệt là các thành phần được làm từ dầu bơ hay dầu olive vì nó khiến da bạn bít tắc và nhờn rít. Thay vào đó, bạn có thể chọn những sản phẩm chứa hàm lượng linoleic cao như hoa anh thảo, hạt lanh... hỗ trợ giữ da đủ ẩm và điều tiết tuyến bã nhờn hoạt động quá mức.

● Da dầu mụn

Những bạn có làn da dầu mụn nên ưu tiên chọn serum vitamin C có nồng độ từ 3-5%. Đây là nồng độ thích hợp và an toàn nhất cho da mụn. Bởi da dầu mụn thường đối mặt với tình trạng bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến hình thành mụn. Vì vậy, bạn nên chọn serum có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, đảm bảo không gây bết dính sau khi sử dụng.

● Da không đều màu, thâm nám và tàn nhang

Vitamin C là chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng ức chế sự hình thành melanin nên sẽ giúp làn da trắng sáng hơn. Da có biểu hiện nám, tàn nhang hoặc những đốm nâu có thể sử dụng serum vitamin C để giảm đi lượng sắc tố đen và cải thiện các tế bào hư tổn từ sâu bên dưới da.

2/ Kết hợp Vitamin C với kem chống nắng

Kem chống nắng hoạt động trên da bằng cách phản xạ hoặc hấp thụ tia UV/nguồn ánh sáng xanh. Trong khi đó vitamin C thoa ngoài da giúp tăng cường chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do có trong tia UV và các yếu tố môi trường khác. Đặc biệt còn giúp ức chế quá trình hình thành sắc tố melanin và elastin do tia UV tạo ra.

Kết hợp kem chống nắng với vitamin C giúp săn chắc da và tăng cường collagen hiệu quả

Chính vì vậy, kết hợp vitamin C và kem chống nắng có thể giúp bảo vệ da một cách toàn diện hơn. Kể cả thành phần vitamin C xuất hiện trong serum, booster, kem dưỡng với nồng độ thấp hay cao, chúng vẫn có tác dụng nhất định đối với làn da của bạn.

3/ Bảo quản serum vitamin C trong tủ lạnh

Serum vitamin C là một trong những sản phẩm khó bảo quản, khá nhạy cảm khi tiếp xúc với không khí và dễ bị oxy hóa nếu tiếp xúc trong một thời gian quá lâu. Để bảo quản tốt sản phẩm, bạn nên bỏ chúng vào tủ lạnh dành riêng mỹ phẩm hoặc tủ lạnh bình thường nhằm ức chế làm chậm quá trình ô xy hóa của serum vitamin C hơn.

4/ Không sử dụng serum vitamin C cùng lúc với AHA, BHA

AHA và BHA là những hoạt chất tẩy tế bào chết hoá học làm thông thoáng lỗ chân lông, hỗ trợ điều trị mụn. AHA, BHA, vitamin C đều là những hoạt chất có tính acid mạnh, cho nên khi kết hợp cùng nhau rất dễ gây tình trạng đỏ, rát, kích ứng, khô căng,... Vì thế, bạn không nên sử dụng 3 hoạt chất này chung 1 thời điểm. Nếu muốn kết hợp, bạn nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng, AHA/BHA vào buổi tối.

5/ Không dùng vitamin C cho vết thương hở

Chỉ sử dụng serum vitamin C ngoài da, không sử dụng cho những vùng da có vết thương hở và tránh tiếp xúc với mắt. Trước khi sử dụng, bạn nên thử sản phẩm trên vùng da nhỏ, chẳng hạn như cổ tay để kiểm tra khả năng gây kích ứng. Nếu có vấn đề về da, bạn cần hỏi ý kiến của bác sĩ da liễu trước khi sử dụng sản phẩm này.

3 sản phẩm chứa vitamin C lành tính, dễ sử dụng

+ Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Tinh chất VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate chứa hàm lượng vitamin C ở mức tiêu chuẩn cao (Tetrahexyldecyl Ascorbate 10%) được bao bọc màng liposome nano xung quanh. Serum Viderm Vitamin C tập trung vào khả năng hòa tan dầu, ức chế sự hình thành và ngăn ngừa sắc tố, tái tạo lại cấu trúc tế bào giúp khắc phục các tổn thương do ánh nắng và những yếu tố gây hại từ môi trường. Sản phẩm với dạng bào chế tiền chất cho phép các phân tử nhanh chóng xâm nhập, thẩm thấu qua lớp thượng bì loại bỏ tình trạng da khô ráp, nếp nhăn, vết đồi mồi,...

Serum VI Derm Vitamin C không chỉ tăng cường hiệu quả chống nắng, bảo vệ da mà còn giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu

Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ làn da dần hồi phục, trở về trạng thái rạng rỡ, săn chắc và khỏe hơn.

+ Tinh chất dưỡng trắng da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum là tinh chất đặc trị giúp dưỡng sáng da, cải thiện đốm nâu và tình trạng da xỉn màu, hỗ trợ giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, cho làn da sáng mịn và tươi trẻ. Thành phần chính bao gồm 10% L-Ascorbic Acid (vitamin C) và Arbutin mang lại hiệu quả dưỡng sáng da tối ưu cùng với khả năng chống ô xy hóa vượt trội. Sản phẩm đặc biệt thích hợp khi kết hợp cùng kem chống nắng để chống lại tác hại của gốc tự do và ngăn ngừa các tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Tinh chất dưỡng trắng da OBAGI CLINICAL Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

+ Ampoule Vitamin C nguyên chất chống lão hóa MartiDerm Platinum Photo Age HA+

MartiDerm Platinum Photo Age HA+ là tinh chất cô đặc (ampoule) phiên bản mới cải tiến với khả năng cấp ẩm cao hơn đến 42% so với công thức cũ, lý tưởng dành cho làn da lão hóa, tổn thương do ánh nắng và ô nhiễm khói bụi. Công thức bao gồm thành phần chống ô xy hóa vitamin C, thành phần độc quyền Proteum 89+ và Hyaluronic Acid, giúp giữ ẩm cho da căng bóng, làm mờ nếp nhăn, củng cố cấu trúc da săn chắc, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ da khỏi ô nhiễm hằng ngày.