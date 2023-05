5 lý do nên chọn đầu tư căn hộ cao cấp Tumys Phú Mỹ

Vị trí đắc địa, tâm điểm giao thương

Dự án Tumys Phú Mỹ tọa lạc ngay tại mặt tiền quốc lộ 51, "tọa độ vàng" đắc địa nhất nằm trong quy hoạch dự án thành phần trực thuộc khu đô thị mới thị xã Phú Mỹ, nơi chính thức được hoạch định trở thành thành phố cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 với nhiều tiềm năng phát triển mới.

Tumys Phú Mỹ biểu tượng của thành công, hạnh phúc và thịnh vượng

Vì vậy, cư dân dự án sẽ được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích từ sự phát triển kinh tế năng động của khu vực. Đây không chỉ là nơi giao thoa giữa thành phố Vũng Tàu với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là vị trí đầu mối của các tuyến giao thông quan trọng như cảng Cái Mép - Thị Vải, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Hồ Tràm, sân bay quốc tế Long Thành… Cư dân Tumys Phú Mỹ chỉ mất 2 - 10 phút để sử dụng các tiện ích như: trung tâm thương mại, mua sắm, giải trí, check-in KNG Mall, siêu thị Co.op Mart, sân vận động Cổng Vòm, ngân hàng, trường học, chợ truyền thống…



Không gian tiện ích hiện đại chuẩn chuyên gia

Dựa trên 2 yếu tố quan trọng là an toàn và tiện ích, Tumys Phú Mỹ đảm bảo một không gian sống "chuẩn chuyên gia" với mục tiêu hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, thành công và thịnh vượng cho cư dân nơi đây. Dự án bao gồm 1.248 căn hộ và 55 sản phẩm shophouse được đầu tư, thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu, chất lượng đẳng cấp.

Không gian sống chuẩn chuyên gia

Tại Tumys Phú Mỹ, cư dân sẽ trải nghiệm một "thiên đường" trên mặt đất giữa một môi trường sống an toàn, hệ thống an ninh đa lớp bao gồm: cổng bảo vệ và hệ thống camera giám sát 24/24, sảnh đón 5 sao, thẻ từ thang máy, khóa cửa an ninh… Hàng loạt tiện ích ngay nơi ngưỡng cửa như: trung tâm thể dục đa năng với trang thiết bị chuyên nghiệp và hiện đại; trường quốc tế Tumys mang đến cơ hội giáo dục chất lượng cho trẻ em; trung tâm thương mại Tumys Mall; phố đi bộ Milan; hồ bơi Venus; công viên Sky Park độc đáo…



Được quản lý bởi CBRE, đơn vị vận hành đến từ Mỹ với hơn 19 năm kinh nghiệm - một trong những thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài sản, nên cư dân Tumys Phú Mỹ luôn thoải mái và yên tâm tận hưởng cuộc sống lý tưởng giữa một cộng đồng trí thức và văn minh.

Pháp lý hoàn thiện, an tâm sở hữu

Căn hộ Tumys Phú Mỹ luôn được cam kết đảm bảo về mặt pháp lý. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes), đơn vị bất động sản uy tín hàng đầu trên thị trường, luôn tách bạch rõ ràng nguồn vốn đầu tư với nguồn thu khách hàng, và tuân thủ đúng tiến độ đã đề ra.

Để đảm bảo về chất lượng và tiến độ của dự án như khắt khe về vật liệu bàn giao, chú trọng trong thiết kế không gian sống, tận dụng tối đa diện tích, trang bị đầy đủ tiện nghi, chủ đầu tư Tumys Homes đã bắt tay với những "ông lớn" trong ngành và cho ra đời những sản phẩm đẳng cấp với dịch vụ hoàn hảo bậc nhất. Những đơn vị nổi bật phải kể đến đó là: tổng thầu xây dựng Phước Thành - một trong những nhà thầu xây dựng uy tín tại Việt Nam với hơn 18 năm kinh nghiệm và đã thực hiện hàng trăm dự án trên khắp cả nước; đơn vị quản lý vận hành CBRE. Bên cạnh đó, những đơn vị uy tín trong lĩnh vực bất động sản như ERA Việt Nam, Stareal, MP Land cũng được chủ đầu tư lựa chọn kết hợp để làm đối tác chiến lược trong việc phân phối sản phẩm.

Giá tốt nhất khu vực, dễ dàng sở hữu

Sở hữu căn hộ cao cấp tại Phú Mỹ để yên tâm an cư, hoặc khai thác đầu tư sinh lời vượt trội. Với mức giá dự kiến từ 1,4 tỉ đồng, được xếp vào hàng tốt bậc nhất khu vực, Tumys Phú Mỹ đã góp phần giải quyết bài toán khó cho những người có thu thập tầm trung về chi phí chi trả để có thể mua được sản phẩm bất động sản chất lượng.

Pháp lý minh bạch, tính thanh khoản cao

Bên cạnh đó, Tumys Homes cũng đưa ra chính sách hỗ trợ tối đa và thanh toán linh hoạt, các gói ưu đãi chiết khấu lớn với sự tham gia hậu thuẫn từ các ngân hàng uy tín như: Vietcombank, VPBank, PGBank, VietinBank. Đây chính là "cơ hội vàng" để nhiều người có thể sở hữu và bước vào một hành trình cuộc sống mới, trong căn hộ cao cấp Tumys Phú Mỹ.



Tính thanh khoản cao, tiềm năng sinh lời vượt trội

Với hàng loạt ưu điểm vượt trội của một sản phẩm bất động sản chất lượng đã nêu, lựa chọn căn hộ cao cấp Tumys Phú Mỹ, khách hàng không chỉ có một nơi an cư lạc nghiệp hoàn hảo; mà còn sở hữu một sản phẩm bất động sản có tính thanh khoản cao, với tiềm năng sinh lời vượt trội, mang đến cơ hội vàng cho những nhà đầu tư thông minh tăng thu nhập.

Cùng nhu cầu về nhà ở ngày càng gia tăng, căn hộ Tumys Phú Mỹ hoàn toàn phù hợp với xu hướng và "cơn khát" của thị trường nhà ở hiện tại và hứa hẹn sẽ làm ‘bùng nổ’ thị trường bất động sản năm nay.