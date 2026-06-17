5 mẫu laptop cũ đáng mua nhất hiện nay

Hiện tại thị trường công nghệ chứng kiến cuộc chạy đua phần cứng khốc liệt từ các nhà sản xuất lớn khi liên tục ra mắt các dòng vi xử lý mới. Điều này vô tình khiến người dùng dễ rơi vào vòng xoáy của những mẫu laptop mới, bóng bẩy nhưng vô cùng đắt đỏ.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi giá RAM trên thị trường tăng vọt, đẩy giá thành của những chiếc máy tính mới lên mức cao ngất ngưởng. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một chiếc laptop tân trang (refurbished) hoặc đã qua sử dụng trở thành giải pháp tài chính thông minh, mang lại tỷ lệ hiệu suất trên giá thành vượt trội.

Laptop cũ vẫn là lựa chọn sáng giá trong trường hợp đắn đo về kinh tế ẢNH: PHONG ĐỖ

Dưới đây là 5 mẫu laptop cũ vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, nhận được sự hỗ trợ lâu dài từ hệ điều hành và đáng mua ở thời điểm hiện tại.

Apple MacBook Air 15-inch (M4)

Mặc dù Apple đã bước sang thế hệ chip M5, các bài kiểm tra hiệu năng đều chỉ ra rằng dòng chip M4 vẫn đủ sức mạnh trong năm 2026. Phiên bản MacBook Air 15-inch hàng tân trang chính hãng mang lại kích thước màn hình ấn tượng trên một thiết bị mỏng nhẹ, có tính di động cao.

Máy sở hữu thiết kế tai thỏ hiện đại, vỏ nhôm nguyên khối, bàn phím cho cảm giác gõ tuyệt vời và cổng sạc MagSafe tiện lợi. Điểm cộng lớn nhất là thời lượng pin kéo dài tới 18 giờ và người dùng có thể mua trực tiếp trên trang web của Apple để nhận gói bảo hành một năm cùng cơ hội mua thêm AppleCare.

Apple MacBook Pro (M3 Pro)

Nếu bạn đang tìm kiếm hiệu suất cao và không gian xử lý mượt mà ở cấp độ chuyên nghiệp, một chiếc MacBook Pro cũ chạy chip M3 Pro là lựa chọn không thể bỏ qua. Máy được trang bị hệ thống tản nhiệt chủ động với quạt sẽ tự động quay khi xử lý tác vụ nặng, giúp vận hành các tiến trình đa nhân tốt hơn.

Thiết bị này sở hữu các thông số hàng đầu như màn hình mini-LED, đa dạng cổng kết nối bao gồm HDMI và khe cắm thẻ nhớ SD. Đặc biệt, hệ điều hành macOS Tahoe mới nhất vẫn hỗ trợ các dòng laptop ra mắt từ tận năm 2019, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài cho người mua máy cũ.

Dell XPS 9510 và 9520

Dành cho những ai muốn nằm ngoài hệ sinh thái Apple, Dell XPS 9510 và 9520 là câu trả lời hoàn hảo cho một chiếc laptop Windows mỏng nhẹ, cao cấp. Dòng 9510 sở hữu bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11, trong khi dòng 9520 sử dụng phiên bản tương đương thuộc thế hệ thứ 12 mang lại độ bền bỉ cao hơn.

Sự khác biệt cốt lõi là dòng 9510 chỉ hỗ trợ RAM DDR4, còn dòng 9520 mang đến thế hệ RAM DDR5 tốc độ cao giúp máy phản hồi nhanh nhạy hơn. Cả hai đều sở hữu khung vỏ hiện đại, bàn phím được ưa chuộng và mang lại cảm giác cao cấp khi sử dụng.

Lenovo ThinkPad T-Series (T14 Gen 3 trở đi)

Đối với những người dùng đề cao tính thực dụng, Lenovo ThinkPad T14 thế hệ thứ 3 (Gen 3) trở về sau là lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng sửa chữa linh hoạt. Lenovo đã hợp tác với iFixit để tinh chỉnh những chi tiết nhỏ nhất, giúp chiếc laptop này đạt điểm số cao về độ dễ tháo mở và bảo dưỡng.

Dù không có vẻ ngoài sang trọng như Mac hay Dell, người dùng có thể tự tay nâng cấp hoặc thay thế nhiều linh kiện khác nhau sau một thời gian dài sử dụng. Điều này giúp chiếc máy cũ vẫn giữ nguyên giá trị và không bị lạc hậu theo thời gian.

Microsoft Surface Pro 9 (2022)

Nếu bạn yêu thích kiểu dáng máy tính bảng lai có bàn phím tháo rời, Surface Pro 9 chạy chip Intel thế hệ thứ 12 là sự lựa chọn phù hợp nhất trên thị trường máy cũ. Máy mang lại năng lực xử lý lâu dài vượt trội so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6E giúp tối ưu hóa khả năng kết nối mạng. Dù kiểu dáng siêu mỏng làm hạn chế một phần khả năng tản nhiệt và số lượng cổng kết nối, Surface Pro 9 vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại.