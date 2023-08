5 mẫu SUV đô thị giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Được VinFast giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ quý 2/2023, VF 5 Plus là một trong những mẫu ô tô điện mới nhất trên thị trường ô tô. VF 5 Plus được xem như sản phẩm thay thế cho mẫu xe xăng Fadil đã ngừng sản xuất từ giữa 2022. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, với chiều dài cơ sở 2.513 mm; các số đo dài, rộng, cao tương ứng 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm). VinFast VF 5 Plus dùng một mô-tơ điện có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước kết hợp pin lithium dung lượng 37,23 kWh cho quãng đường di chuyển 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Tại Việt Nam, VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc).