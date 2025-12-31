5 mẫu xe máy nhập khẩu 'độc, lạ' về Việt Nam năm 2025

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu mẫu xe này cho biết, hiện chỉ có 2 chiếc Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition về Việt Nam. Hai chiếc này khá đặc biệt khi có số thứ tự trùng với số khung, số máy (ba số cuối). Hai chiếc còn lại với số thứ tự 1621 và 1848 sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Yamaha Y16ZR 6MRO được phối màu sơn xám (xám xi măng) kết hợp bộ tem trang trí với đồ họa mới, phối màu xanh vàng khá nổi bật cùng một số đồ họa mới tạo hiệu ứng 3D. Tương tự các phiên bản Yamaha Exciter 155 tại Việt Nam, Yamaha Y16ZR 6MRO cũng được trang bị động cơ 155cc, 4 van, kết hợp với công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này cho công suất tối đa 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp và bộ nồi chống trượt Slipper Clutch