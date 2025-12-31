5 mẫu xe máy nhập khẩu 'độc, lạ' về Việt Nam năm 2025

Sức mua tăng cùng với việc để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thích sự khác biệt và "chịu chơi, chịu chi", trong năm 2025 một số đơn vị nhập khẩu, phân phối xe máy tại Việt Nam đã đưa về hàng loạt mẫu mã
xe máy nhập khẩu mang tính "độc, lạ", sản xuất giới hạn. Thậm chí, nhiều mẫu mã còn được xem là phiên bản cuối cùng của những dòng mô tô, xe máy từng một thời vang bóng. Dưới đây là 5 mẫu xe máy nhập khẩu "độc, lạ" gia nhập thị trường Việt Nam năm 2025: 1. Honda CB1300SF SP Final Edition
Honda CB1300SF SP Final Edition được xem là "hậu bối" cuối cùng của dòng mô tô huyền thoại thuộc dự án "Project Big 1" của Honda. Chương cuối của dự án này khép lại với phiên bản đặc biệt mang tên Honda CB1300SF SP Final Edition được Honda sản xuất giới hạn tại Nhật Bản, tung ra thị trường như một lời tri ân khách hàng sau khi mở bán tại quê nhà. Chính vì vậy, khi hãng xe Nhật bất ngờ tuyên bố Honda CB1300SF SP Final Edition sẽ là phiên bản cuối cùng được sản xuất, không ít tín đồ đam mê cảm thấy tiếc nuối và quyết tâm săn lùng bằng được bản CB1300SF SP Final Edition
Honda CB1300SF Final Edition với bản tiêu chuẩn và bản cao cấp SP chỉ được hãng xe Nhật Bản sản xuất giới hạn 3.400 chiếc. Cuối tháng 8.2025, chỉ 4 chiếc trong số đó thuộc phiên bản CB1300SF SP Final Edition được một cửa hàng không chính hãng, chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM đưa về Việt Nam phân phối. Tất cả đều có màu trắng ngọc trai với điểm nhấn đỏ đậm. Bên trên bình xăng còn có bộ tem "Project Big 1" kèm dòng chữ Final Edition không chỉ cho biết đây là phiên bản cuối cùng của dự án Big 1 mà còn tạo nên dấu ấn đặc biệt, mang lại giá trị sưu tập cao với những người chơi xe. Honda CB1300SF SP Final Edition sử dụng cỗ máy mạnh mẽ với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.284cc, làm mát bằng chất lỏng, có công suất tối đa 113 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 111,7 Nm tại 6.250 vòng/phút
2. Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition
Chỉ được liên doanh Yamaha tại Malaysia sản xuất 3.000 chiếc, phiên bản giới hạn của dòng xe côn tay Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition về Việt Nam hồi đầu năm 2025, sau gần 3 tháng được Hong Leong Yamaha Motor (HLYM) - Công ty liên doanh giữa Yamaha Motor cùng đối tác tại Malaysia trình làng. Y16ZR thực chất là tên gọi khác của dòng xe côn tay trứ danh - Yamaha Exciter được hãng xe Nhật phân phối tại Malaysia
Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu mẫu xe này cho biết, hiện chỉ có 2 chiếc Yamaha Y16ZR 6MRO Limited Edition về Việt Nam. Hai chiếc này khá đặc biệt khi có số thứ tự trùng với số khung, số máy (ba số cuối). Hai chiếc còn lại với số thứ tự 1621 và 1848 sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Yamaha Y16ZR 6MRO được phối màu sơn xám (xám xi măng) kết hợp bộ tem trang trí với đồ họa mới, phối màu xanh vàng khá nổi bật cùng một số đồ họa mới tạo hiệu ứng 3D. Tương tự các phiên bản Yamaha Exciter 155 tại Việt Nam, Yamaha Y16ZR 6MRO cũng được trang bị động cơ 155cc, 4 van, kết hợp với công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này cho công suất tối đa 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp và bộ nồi chống trượt Slipper Clutch
3. Honda Wave 125R Profender Special Edition
Phiên bản đặc biệt Honda Wave 125R Profender Special Edition sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn 500 xe, thay đổi một số nét về diện mạo, thêm trang bị tính năng mới đồng thời sử dụng phuộc sau "xịn" hơn… bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam vào cuối tháng 11.2025. So với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này, Honda Wave 125R không chỉ khác biệt về ngoại hình cũng như một số trang bị mà còn giá trị và đặc biệt hơn khi chỉ có 500 chiếc được Honda Thái Lan sản xuất phân phối
Về cơ bản, kiểu dáng Honda Wave 125R Profender Special Edition vẫn y hệt bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chi nhánh Honda Thái Lan đã làm cho phiên bản này đặc biệt hơn không chỉ ở cách phối màu, bộ tem mà còn thay đổi một số trang bị. "Dàn áo" Honda Wave 125R được phối màu trắng kết hợp bộ tem phối màu đỏ đen được thiết kế theo phong cách thể thao. Hai bên thân xe cũng được dán bộ tem Wave 125R Special Edition với đồ họa 3D bắt mắt. Dòng chữ "Wave" thiết kế cách điệu, màu vàng sang trọng gắn nổi ở phía sau. Điểm khác biệt nổi bật nhất trên Honda Wave 125R đến từ hệ thống treo với cặp giảm xóc phía sau Profender Strut Spring do hãng phuộc nổi tiếng Profender sản xuất. Bộ giảm xóc này cho phép người dùng điều chỉnh độ cao, độ cứng/mềm tùy theo trọng lượng, qua đó giúp xe vận hành êm ái hơn trên mọi địa hình. Wave 125R cũng có thêm cổng sạc Type-C bố trí ngay dưới cụm chìa khóa dùng để sạc điện thoại di động. Honda Wave 125R sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,4 lít/100 km
4. Honda Giorno+ với 3 phiên bản khác nhau
Không được sản xuất tại Việt Nam nhưng Honda Giorno+ được xem là một trong những dòng xe tay ga mới đang tạo được sức hút tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn sản xuất đại trà, mẫu xe tay ga này còn được Honda Thái Lan bắt tay cùng những đối tác trong lĩnh vực điện ảnh, đua xe… để tạo ra các phiên bản giới hạn. Một trong số đó là bản phiên bản Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition - kỷ niệm 85 năm bộ phim âm nhạc Fantasia ra đời. Phiên bản này chỉ sản xuất số lượng giới hạn 2.000 chiếc, trong đó chỉ có hơn 10 chiếc về Việt Nam vào cuối tháng 3.2025
Đến trung tuần tháng 5.2025 đến lượt phiên bản Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP về Việt Nam. So với Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition, Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP còn hiếm hơn khi chỉ được chi nhánh Honda R&D Đông Nam Á đặt tại Thái Lan phát triển, sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 35 chiếc. Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP sở hữu phong cách khác lạ, với vẻ ngoài mạnh mẽ, hầm hố được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Roaring Tiger do tay đua người Thái - Somkiat Chantra của đội Honda Idemitsu IRG cầm lái, thi đấu tại giải PT Grand Prix of Thailand 2024
Cùng với Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP, phiên bản Honda Giorno+ SC35 ThaiGP sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn chỉ 99 chiếc, lấy cảm hứng từ chiến mã đường đua của tay lái Somkiat Chantra, cũng gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối tháng 8.2025 với vỏn vẹn 6 chiếc. Cũng giống như Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được xem như phiên bản đặc biệt, dành cho người yêu xe và hâm mộ Somkiat Chantra - tay đua người Thái Lan đầu tiên thi đấu tại giải MotoGP, cấp độ cao nhất môn thể thao tốc độ này. Cả ba phiên bản giới hạn của Honda Giorno+ về Việt Nam đều dùng động cơ xăng eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và công nghệ ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Động cơ này cho công suất 11,4 mã lực, mô-men xoắn 11,6 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT
5. Honda Super Cub 50 Final Edition
Được xem là "hậu bối" cuối cùng của dòng xe máy huyền thoại Honda Super Cub 50, phiên bản Honda Super Cub 50 Final Edition sản xuất tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 2.000 chiếc, về Việt Nam hồi tháng 7.2025. Đây là phiên bản mang nhiều giá trị khi đánh dấu sự chia tay của dòng xe này sau gần 60 năm kể từ khi trình làng, chinh chiến trên thị trường xe máy toàn cầu
Sản xuất tại quê nhà, Honda Super Cub 50 Final Edition được hãng xe Nhật Bản nhận đơn đặt hàng từ ngày 8 đến 24.11.2024. Với nhiều ý nghĩa, lại đưa vào sản xuất giới hạn, mẫu xe này lập tức được giới chơi xe săn lùng với mục đích sưu tập cũng sở hữu phiên bản đặc biệt nhất của một trong những dòng xe máy danh tiếng thế giới. Vẫn giữ nguyên thiết kế như các bản Super Cub 50 nhưng thân xe Super Cub 50 Final Edition phối màu sơn trắng và xanh Bonnie, kết hợp các điểm nhấn màu bạc, mạ crôm. Đây cũng là màu sắc trên phiên bản Honda Super Cub 50 đầu tiên từng được sản xuất vào năm 1958
Dù chưa hé lộ về mức giá bán, tuy nhiên Honda Super Cub 50 Final Edition về Việt Nam được dự báo không hề rẻ như các phiên bản khác. Bởi ngoài giá trị lịch sử, giá trị tinh thần của một trong những phiên bản hàng hiếm… Super Cub 50 Final Edition về Việt Nam còn phải gánh theo nhiều loại thuế, phí khác nhau. Trước đó, tại Nhật Bản mẫu xe này có giá niêm yết 270.000 yen (khoảng 1.765 USD)
