5 mẹo hữu ích giúp pin điện thoại Android bền hơn

Dưới đây là một số gợi ý thủ thuật đơn giản mà người dùng điện thoại Android có thể áp dụng vào thực tế giúp thời lượng pin trở nên bền hơn.



Sử dụng Dark Mode

Ngoài việc giúp mắt được nghỉ ngơi nhiều hơn, sử dụng Dark Mode còn giúp người dùng tiết kiệm pin rất nhiều.



Dark Mode giúp tiết kiệm rất nhiều pin, đặc biệt là smartphone với màn hình OLED CHỤP MÀN HÌNH ZDNET

Quá trình này khá đơn giản khi người dùng chỉ cần mở menu Settings, chọn Display và tìm đến tùy chọn có nội dung Dark Mode.

Điều chỉnh độ sáng

Đôi khi người dùng sử dụng quá nhiều độ sáng trên màn hình và điều này gây tốn pin, vì vậy hãy điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất có thể.

Quá trình thực hiện tương đối đơn giản khi người dùng chỉ cần vuốt từ trên xuống và sẽ thấy thanh ánh sáng nhỏ với biểu tượng mặt trời ở mỗi đầu. Từ đó người dùng có thể điều chỉnh giảm độ sáng theo ý muốn của mình.

Tắt âm thanh bàn phím

Có thể người dùng không nhận ra nhưng thực tế việc đang gõ bàn phím và nghe thấy tiếng ồn của phím cũng là một cách tiêu tốn nhiều pin hơn. Điều này là do khi gõ phím, điện thoại phát ra những rung động và tiếng ồn liên tục có xu hướng làm hao mòn pin thiết bị.

Người dùng chỉ cần vào Settings, chọn Language and input và nhấp vào nơi có nội dung Keyboard settings và tắt nút có nội dung Sound on keypress và Haptic feedback on keypress trong mục Key press.

Giảm tốc độ làm mới sẽ giúp năng lượng tiêu hao thấp hơn CHỤP MÀN HÌNH ZDNET

Giảm tốc độ làm mới màn hình

Nếu muốn có thời lượng pin lâu dài, người dùng nên giảm tốc độ làm mới màn hình, bởi tốc độ cao sẽ làm ngốn pin nhiều hơn. Nếu muốn pin được tiết kiệm, người dùng có thể thực hiện quy trình sau: Vào Settings > Display (Google) hoặc Smooth Display (Samsung) và chọn mức độ làm mượt theo mong muốn. Lưu ý: quy trình để đạt được tùy chọn này có thể khác nhau tùy thuộc vào điện thoại mà người dùng sử dụng.

Điều chỉnh màn hình khóa

Nhiều người sử dụng điện thoại mà không sử dụng bộ hẹn giờ để máy tự động khóa, điều này sẽ dẫn đến việc tiêu hao nhiều pin. Hãy vào Settings, sau đó nhấp vào Lock screen và thiết lập thời gian càng thấp càng tốt.