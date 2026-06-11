5 mẹo trang điểm giúp lớp nền bền màu, không trôi dù nắng nóng hay mưa rào

Mùa nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt luôn là "ác mộng" với hội mê makeup. Chỉ cần ra đường vài giờ, lớp nền có thể nhanh chóng xuống tông, đổ dầu, loang lổ hay mốc nền kém xinh. Nhưng thực tế, một lớp makeup bền đẹp không chỉ nằm ở việc chọn kem nền đắt tiền mà còn phụ thuộc vào cách chuẩn bị da và kỹ thuật trang điểm đúng chuẩn. Nếu thường xuyên gặp tình trạng nền nhanh trôi, mốc phấn hay xỉn màu giữa ngày, 5 mẹo dưới đây sẽ giúp bạn giữ lớp makeup lâu hơn mà vẫn tự nhiên, căng khỏe.

1. Làm sạch và dưỡng da đúng cách trước khi makeup

Nhiều người nghĩ lớp nền nhanh trôi là do kem nền không tốt. Nhưng thực tế, nguyên nhân phổ biến lại đến từ nền da chưa được chuẩn bị kỹ. Da còn dầu thừa, bụi bẩn hoặc thiếu ẩm sẽ khiến kem nền bám không đều. Khi thời tiết nóng ẩm, tình trạng này càng dễ làm makeup "tan chảy" nhanh hơn.

Trước khi trang điểm, nên bắt đầu bằng bước làm sạch nhẹ nhàng với sữa rửa mặt phù hợp loại da. Sau đó, dùng toner để cân bằng da và cấp ẩm bằng một lớp dưỡng mỏng nhẹ. Với da dầu, nên ưu tiên gel dưỡng hoặc lotion thấm nhanh thay vì kem quá đặc.

Một làn da đủ ẩm sẽ giúp lớp nền tệp da, ít bị mốc và hạn chế tiết dầu quá mức sau vài giờ makeup. Ngoài ra, hãy đợi skincare thẩm thấu khoảng 5 - 10 phút rồi mới bắt đầu đánh nền. Đây là bước nhỏ nhưng giúp hạn chế tình trạng kem nền bị vón hay trượt trên da.

2. Đừng bỏ qua kem lót nếu muốn lớp nền lâu trôi

Kem lót từng bị xem là bước "có cũng được, không có cũng không sao". Tuy nhiên với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, đây lại là trợ thủ giúp lớp nền bền màu rõ rệt. Primer hoạt động như một lớp màng mỏng giữa da và kem nền. Tùy từng loại, sản phẩm có thể hỗ trợ kiềm dầu, làm mịn lỗ chân lông hoặc tăng độ bám cho makeup.

Nếu da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, nên chọn primer kiềm dầu tập trung ở vùng chữ T. Với da khô, ưu tiên kem lót có khả năng cấp ẩm nhẹ để tránh nền bị nứt. Một mẹo được nhiều makeup artist áp dụng là chỉ dùng kem lót ở những vùng dễ xuống nền như mũi, cằm, khóe miệng thay vì thoa toàn mặt quá dày. Cách này giúp lớp makeup tự nhiên hơn mà vẫn tăng độ bền đáng kể.

3. Tán nền mỏng nhiều lớp thay vì đánh quá dày

Không ít người cho rằng đánh nền càng dày thì càng che phủ tốt và lâu trôi. Nhưng thực tế, lớp nền quá dày lại dễ mốc, đọng rãnh và xuống nền nhanh hơn khi gặp mồ hôi hay độ ẩm cao. Hãy lấy lượng kem nền vừa đủ, chấm đều lên da rồi dùng mút ẩm hoặc cọ tán theo từng lớp mỏng. Sau khi lớp đầu tiên tiệp vào da mới tiếp tục dặm thêm ở những vùng cần che phủ nhiều hơn.

Kỹ thuật này giúp nền trông tự nhiên, nhẹ mặt nhưng vẫn đều màu. Đồng thời hạn chế hiện tượng kem bị "trôi thành mảng" khi da tiết dầu. Một lưu ý khác là nên dùng khăn giấy thấm nhẹ dầu thừa trước khi dặm thêm nền trong ngày. Việc phủ thêm kem nền trực tiếp lên lớp dầu cũ rất dễ khiến makeup bị dày và loang lổ.

4. Phủ phấn đúng vị trí để khóa nền hiệu quả

Nhiều người hoặc phủ phấn quá nhiều khiến da khô mốc, hoặc bỏ hẳn bước này nên lớp nền nhanh bóng dầu. Thực tế, chìa khóa nằm ở việc phủ đúng vùng cần thiết. Sau khi hoàn thành lớp nền, hãy dùng phấn phủ dạng bột mịn và tập trung ở những khu vực dễ đổ dầu như trán, cánh mũi, dưới mắt và cằm. Không cần phủ quá dày toàn bộ khuôn mặt.

Với làn da thiên khô, có thể chỉ phủ nhẹ vùng chữ T để giữ độ căng bóng tự nhiên. Ngoài ra, kỹ thuật "ấn phấn" bằng bông puff đang được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích vì giúp nền bám chắc hơn. Thay vì quét mạnh, hãy dùng puff lấy lượng phấn vừa đủ rồi ấn nhẹ lên da. Cách này giúp lớp nền được cố định tốt hơn mà vẫn mịn đẹp. Trong những ngày thời tiết oi bức hoặc phải hoạt động ngoài trời lâu, bạn có thể mang theo phấn phủ dạng nén để dặm lại nhanh mà không làm lớp makeup bị dày cộm.





5. Xịt khóa makeup: Bước nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Nếu muốn lớp trang điểm bền màu nhiều giờ, xịt khóa makeup gần như là bước không nên thiếu. Setting spray giúp các lớp sản phẩm "ăn" vào nhau tự nhiên hơn, đồng thời tạo lớp màng hỗ trợ hạn chế trôi makeup trước mồ hôi, độ ẩm hay nước mưa nhẹ.

Hiện nay, nhiều dòng xịt khóa còn tích hợp khả năng kiềm dầu hoặc cấp ẩm tùy nhu cầu từng loại da. Sau khi hoàn tất makeup, hãy để chai xịt cách mặt khoảng 20 - 30 cm rồi xịt theo hình chữ X và chữ T. Không nên xịt quá gần vì có thể làm nền bị đọng nước.

Một mẹo nhỏ là dùng xịt khóa giữa các bước makeup, chẳng hạn sau nền hoặc sau lớp phấn phủ nhẹ. Cách này giúp lớp trang điểm bám tốt hơn, đặc biệt khi cần makeup lâu cho tiệc cưới, sự kiện hay đi ngoài trời. Ngoài ra, hạn chế dùng tay chạm lên mặt quá nhiều trong ngày cũng là cách giúp lớp nền giữ được lâu hơn.

Một lớp makeup đẹp không nằm ở việc đánh thật dày hay dùng thật nhiều sản phẩm. Quan trọng hơn cả là hiểu làn da của mình và áp dụng đúng kỹ thuật. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách trang điểm hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể giữ lớp nền mịn đẹp, lâu trôi dù thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt xuất hiện.