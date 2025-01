5 món cần tránh khi đi máy bay

Những món mọi người cần tránh khi đi máy bay gồm:

Rượu bia

Những người có vấn đề hô hấp cần tránh đồ uống có gas khi đi máy bay ẢNH MINH HỌA: AI

Rượu bia là món đầu tiên cần phải tránh khi đi máy bay. Ngồi liên tục nhiều tiếng trên ghế hành khách có thể sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Nguy cơ này càng tăng cao hơn khi bị mất nước. Không khí trong khoang máy bay khô khiến cơ thể dễ mất nước. Rượu bia là thức uống lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, từ đó đẩy nguy cơ hình thành cục máu đông lên cao hơn, chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trái cây sấy khô

Đối với người khỏe mạnh, ăn trái cây sấy khô trên máy bay hoàn toàn không gây vấn đề gì. Tuy nhiên, với người bị hen suyễn thì khác. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench cho biết trái cây sấy khô thường chứa sulfite có thể kích thích cơn hen suyễn. Tình trạng này kết hợp với không khí khô và nồng độ ô xy thấp trên máy bay sẽ khiến hen suyễn thêm trầm trọng.

Hành tây và tỏi

Hành tây và tỏi là những loại thực vật yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, một vấn đề là hai loại thực vật này đều chứa allyl methyl disulfide. Hợp chất này là tác nhân khiến hơi thở người ăn có mùi. Để khử mùi hôi miệng do hành tỏi, mọi người có thể ăn táo hay nhai lá bạc hà.

Các loại đậu

Đậu là loại thực vật rất bổ dưỡng với hàm lượng protein, chất xơ dồi dào cùng vitamin và nhiều loại khoáng chất khác. Tuy nhiên, ăn đậu khi ngay trước hay trong khi đi máy bay không phải là lựa chọn tốt, đặc biệt là ăn nhiều.

Khi còn ở mặt đất, ăn nhiều đậu có thể gây đầy hơi. Điều này là do hàm lượng chất xơ dồi dào của đậu. Tuy nhiên, khi lên cao, lượng khí trong ruột có thể giãn nở thêm 25% và khiến cảm giác đầy hơi thêm nghiêm trọng.

Đồ uống có gas

Khi lên cao, nồng độ ô xy trong khoang máy bay sẽ giảm. Nghiên cứu trên chuyên san European Respiratory Journal phát hiện 18% những người đang mắc bệnh phổi sẽ bị khó thở nhẹ trong suốt chuyến bay.

Ngoài ra, sự giãn nở không khí khi lên cao sẽ làm tăng áp lực lên phổi. Do đó, Hiệp hội Y khoa Hàng không Vũ trụ Mỹ khuyến cáo nên tránh đồ uống có gas vì chúng có thể làm tăng sự hình thành khí và gây ảnh hưởng đến hô hấp, theo Medical News Today.