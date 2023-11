5 món giúp cơ bụng săn chắc hơn

"Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực có được cơ bụng rõ nét vì nó ảnh hưởng đến tỷ lệ mỡ trong cơ thể", chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Trista Best.

Để có cơ bụng rõ nét, mọi người phải giảm lượng mỡ trong cơ thể đồng thời phát triển và duy trì khối lượng cơ bụng. Các loại thực phẩm tốt nhất giúp cơ bụng săn chắc và rõ nét gồm:

Ức gà

Khi phát triển cơ bắp, dù là cơ bụng hay các khối cơ khác, thì thịt nạc giàu protein là món không thể thiếu. Mỗi 100 gram ức gà có khoảng 23 gram protein. Nhờ lượng protein dồi dào và ít mỡ, ức gà giúp phục hồi và phát triển các khối cơ rất tốt, trong đó có cơ bụng.

Cá hồi

Cá hồi là món ăn cực tốt nhờ hàm lượng cao protein và axit béo omega-3 SHUTTERSTOCK

Cá hồi là món ăn cực tốt nhờ hàm lượng cao protein và axit béo omega-3. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy axit béo omega-3 trong cá hồi giúp giảm viêm, thúc đẩy giảm cân, tăng cường trao đổi chất và giúp no lâu. Tất cả lợi ích này giúp người tập giảm mỡ và hình thành cơ bụng rõ nét hơn.

Trứng

Trứng là lựa chọn hàng đầu khi muốn phát triển khối cơ, dù là cơ bụng hay bất kỳ nhóm cơ nào trên cơ thể SHUTTERSTOCK

Trứng là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng, rẻ tiền và dễ tiếp cận nhất. Chúng có nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Nhiều người biết tác dụng giúp no lâu và hàm lượng cao protein trong trứng nên thường xuyên đưa chúng vào chế độ ăn lành mạnh. Dù muốn tăng khối lượng cơ ở bụng, ngực, bắp tay hay bất kỳ nhóm cơ nào trên cơ thể thì trứng đều là lựa chọn hàng đầu.



Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như bina, cải xoăn chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin và các dưỡng chất khác. Trong rau lá xanh còn có chất phytochemical được chứng minh là giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để phục hồi cơ bắp.

Hạt diêm mạch

Diêm mạch là thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh, tức có đủ 9 loại a xít a min thiết yếu. Loại ngũ cốc nguyên hạt này cũng có nhiều chất xơ, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt với giúp phát triển cơ bắp và tạo cơ bụng săn chắc, theo Eat This, Not That!.