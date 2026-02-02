5 năm sau ‘The Voice Kids 2021’, thí sinh cao nhất cuộc thi giờ ra sao?

Tiểu Bình - thí sinh từng "gây sốt" với chiều cao khủng tại The Voice Kids tái xuất bằng MV Hương tết quê nhà Ảnh: NVCC

Xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí 2021, Tiểu Bình được khán giả chú ý nhờ chất giọng trong sáng, cảm xúc và phong thái biểu diễn tự nhiên, thể hiện cả vũ đạo trên sân khấu. Sau cuộc thi, dù không hoạt động rầm rộ, nữ ca sĩ trẻ cho biết sự yêu thương và ủng hộ bền bỉ của khán giả suốt thời gian qua là nguồn động lực lớn để em tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc và dài hơi hơn.

Sinh năm 2007, tới nay vừa bước vào tuổi 19, hiện Tiểu Bình sở hữu chiều cao 1,75 m, ngoại hình được nhận xét khá cân đối, phù hợp với nhiều định hướng nghệ thuật khác nhau trong tương lai. Từ khi tham dự Giọng hát Việt nhí 2021, học trò Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã là thí sinh cao nhất cuộc thi năm đó khi chỉ mới 13 tuổi.

Tuy nhiên, phía sau những lợi thế đó là một giai đoạn nhiều biến động khi gia đình em gặp biến cố, ba mẹ không còn sống chung, kinh tế khó khăn khiến Tiểu Bình buộc phải tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật.

Trong quãng thời gian này, thay vì rời xa âm nhạc, Tiểu Bình lựa chọn tập trung cho việc học và âm thầm rèn luyện khả năng sáng tác. Dù chưa chính thức ra mắt sản phẩm cá nhân, nữ ca sĩ trẻ đã bắt đầu viết nhạc dựa trên những trải nghiệm thật của bản thân, từ tâm trạng tuổi mới lớn đến những thay đổi trong đời sống gia đình.

Cơ duyên hợp tác của Tiểu Bình và nhạc sĩ Lăng Lập

MV không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của giọng ca sinh năm 2007 mà còn là cột mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của cô bé 13 tuổi ngày nào Ảnh: NVCC

Sự hợp tác giữa Tiểu Bình và nhạc sĩ Lăng Lập được xem là một cơ duyên đặc biệt trong hành trình trở lại lần này. Theo chia sẻ từ phía nữ ca sĩ, thông qua sự giới thiệu của những người làm nghề, nhạc sĩ Lăng Lập đã chú ý đến cô bởi nét hồn nhiên, trong trẻo cùng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và áp lực mưu sinh của mẹ, việc hợp tác ban đầu chưa thể triển khai ngay. Phải đến khi cuộc sống dần ổn định hơn, Tiểu Bình mới thực sự có đủ điều kiện, tinh thần và thời gian để bước vào dự án âm nhạc một cách nghiêm túc. “Em cảm thấy mình đã sẵn sàng hơn, cả về suy nghĩ lẫn ý thức với công việc mà nhạc sĩ Lăng Lập tin tưởng giao cho”, giọng ca 10X chia sẻ.

Nói về lý do lựa chọn Tiểu Bình, nhạc sĩ Lăng Lập cho biết anh luôn tìm kiếm những giọng ca trẻ để phù hợp với nhiều thể loại sáng tác khác nhau. “Một người nhạc sĩ lúc nào cũng cần những tiếng hát mới, trẻ trung hơn. Tiểu Bình là một trong những giọng ca mà tôi đang cần. Giọng hát của bé có màu sắc riêng, phù hợp với những ca khúc mang tính tự sự và cảm xúc”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Riêng với Hương tết quê nhà, nhạc sĩ Lăng Lập cho biết ca khúc được viết riêng dựa trên độ tuổi, chất giọng và hình ảnh của Tiểu Bình. Trong bài hát, mùa xuân được xây dựng như một hình ảnh ẩn dụ, vừa là mùa xuân của đất trời, vừa là hình ảnh một thiếu nữ mang theo sức sống mới. Cách khai thác này giúp ca khúc giữ được sự tươi trẻ nhưng vẫn giàu chiều sâu cảm xúc.

Bên cạnh việc thu âm và chuẩn bị cho MV, giọng ca trẻ cũng tích lũy thêm kinh nghiệm sân khấu thông qua các buổi biểu diễn, làm quen với môi trường chuyên nghiệp và học hỏi từ các anh chị đi trước trong đoàn. Những trải nghiệm này giúp nữ ca sĩ trẻ tự tin hơn khi bước vào lần ra mắt tiếp theo.

Nữ ca sĩ có dịp học hỏi các kỹ năng sân khấu từ các anh chị đi trước trong lần "tái xuất" này Ảnh: NVCC

MV được thực hiện với bối cảnh mùa xuân cây hoa lá rạng rỡ, tràn ngập không khí Tết đến xuân về. Tiểu Bình cho biết đây là sản phẩm mà cả ê kíp đều đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn mang đến không khí tết gần gũi, ấm áp và giàu cảm xúc cho khán giả.

Với dự án lần này, nữ ca sĩ kỳ vọng không chỉ đánh dấu sự trở lại sau thời gian gián đoạn mà còn mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ mong muốn từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân bằng những ca khúc phù hợp với tuổi trẻ và trải nghiệm sống của chính mình.

