5 người may mắn thoát nạn khi ô tô va chạm xe container ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, xe container biển số 49H - 028.45 và ô tô con biển số 56S - 1... chạy cùng chiều trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hướng từ quốc lộ 1 về đường số 2.

Sau va chạm, chiếc ô tô sụp xuống cống thoát nước trong khu công nghiệp ẢNH: TRẦN KHA

Khi qua giao lộ đường số 7 - đường số 4 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) khoảng 50 mét thì xe container và ô tô con xảy ra va chạm.

Sau va chạm, chiếc ô tô con mất lái lao lên vỉa hè, sụp xuống cống thoát nước sâu trong khu công nghiệp.

Theo người dân, thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô có 5 người (gồm 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ), tất cả may mắn đã thoát nạn. Tại hiện trường chiếc ô tô hư hỏng, móp méo phần hông trái, bể kính. Xe container cũng hư phần đầu. Trên đường có vết phanh bánh dài của phương tiện.

Chiếc ô tô hư hỏng, móp méo phần hông trái, bể kính ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đến xử lý hiện trường. Công an cho trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ va chạm này. Trưa cùng ngày, một xe cẩu cũng được điều đến cứu hộ xe gặp nạn.

Do đây là dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao, ảnh hưởng từ sự cố va chạm trên khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hơn 12 giờ 30, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang khẩn trương giải quyết hiện trường va chạm giữa xe container và ô tô trên đường số 7. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa để giảm áp lực ùn ứ giao thông qua khu vực này.