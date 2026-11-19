Tấm pin năng lượng mặt trời cắm trực tiếp hoặc pin mặt trời ban công (plug-in solar panel) giúp giảm hóa đơn tiền điện mà không cần lắp đặt phức tạp, phù hợp với người thuê nhà. Tính đến tháng 11.2026, việc bang New Jersey thay đổi chính sách đã nâng tổng số bang tại Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với thiết bị này lên con số 10.

Tuy nhiên, giải pháp này vẫn đi kèm nhiều bất cập về kỹ thuật, chi phí và quy định sử dụng. Dưới đây là 5 nhược điểm đáng chú ý cần cân nhắc trước khi lựa chọn loại pin này.

Pin mặt trời cắm trực tiếp vẫn còn nhiều nhược điểm ẢNH: CHATGPT

Khó bố trí ở vị trí đón nắng tối ưu

Hiệu suất tấm pin phụ thuộc vào vị trí, phương hướng và góc nghiêng, nhưng loại cắm trực tiếp lại bị giới hạn bởi chiều dài dây cáp và khoảng cách tới ổ cắm. Người thuê căn hộ thường treo thiết bị lên lan can ban công nhưng khó kiểm soát được vị trí lắp đặt tối ưu.

Để đạt sản lượng cao nhất từ cuối buổi sáng đến đầu buổi chiều, tấm pin cần đặt ở nơi không bóng râm, nghiêng 30 đến 40 độ, quay hướng nam và đón nắng từ 10 giờ đến 16 giờ.

Tiềm ẩn nguy cơ gây điện giật hoặc hỏa hoạn

Thiết bị hoạt động bằng cách đẩy điện ngược vào lưới điện gia đình qua ổ cắm, dễ gây quá tải do hệ thống điện thông thường không thiết kế cho cơ chế này. Cắm pin qua dây nối dài, bộ chuyển đổi hoặc ổ cắm kéo dài càng làm tăng nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ. Ngay cả ở khu vực cho phép sử dụng, người dùng vẫn nên nhờ thợ điện chuyên nghiệp kiểm tra công suất mạch, vị trí cầu dao, lớp cách điện và đầu nối để giảm rủi ro.

Tấm pin gắn ban công dễ gây quá tải do cắm ngược vào hệ thống điện ẢNH: CHATGPT

Thời gian hoàn vốn kéo dài nhiều năm

Một bộ pin cắm trực tiếp có giá từ 500 đến 1.500 USD tùy quy mô và có thể mất tới 7 năm để thu hồi vốn ban đầu. Chẳng hạn, bộ công suất 800 watt sản xuất tới 900 kWh điện hoặc hơn mỗi năm, giúp tiết kiệm trung bình khoảng 163 USD tiền điện mỗi năm. Dù công cụ tính toán miễn phí cho thấy chủ nhà có thể tiết kiệm tới 8.560 USD trong 20 năm, nhưng khoản lợi ích này cần nhiều thời gian mới phát huy rõ rệt.

Hiệu quả kém hơn hệ thống pin mặt trời áp mái

Nếu có nhà riêng với kết cấu mái phù hợp, hệ thống pin áp mái vẫn an toàn và hiệu quả hơn về lâu dài. Một bộ pin áp mái giá 20.000 USD có thể tạo ra tới 14.000 kWh điện mỗi năm, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với pin ban công. Ngoài ra, chủ nhà lắp pin áp mái còn có thể nhận hoàn trả một phần chi phí từ chính quyền bang của Mỹ, miễn thuế, hỗ trợ tài chính và đền bù điện dư thừa.

Bị hạn chế bởi nhiều quy định tại địa phương

Dù không bị cấm hay bất hợp pháp, nhưng pin cắm trực tiếp vẫn bị hạn chế ở phần lớn các khu vực vì lo ngại bởi các công ty điện lực. Thực tế, công ty điện lực, ban quản lý khu dân cư hoặc chủ nhà có thể ngăn cản hoặc thu thêm phí sử dụng đối với loại pin cắm trực tiếp này.