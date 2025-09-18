Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 phương pháp dùng nhiệt để trị liệu, giảm đau

Lê Cầm
Lê Cầm
18/09/2025 09:03 GMT+7

Chườm nóng, ngâm nước ấm, dùng sáp nến, sử dụng đèn hồng ngoại, tắm hơi hoặc xông hơi ẩm là các phương pháp trị liệu nhiệt, sử dụng nhiệt độ ấm để giảm đau, tăng tuần hoàn máu và thúc đẩy thư giãn cơ bắp.

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng Trần Hữu Lộc, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, phương pháp trị liệu nhiệt (thermotherapy) là một kỹ thuật thư giãn cơ bằng cách sử dụng nhiệt độ ấm để giảm đau, tăng tuần hoàn máu và thúc đẩy thư giãn cơ bắp. Nhiệt trị liệu được thường xuyên sử dụng đặc biệt trong các bệnh thuộc về hệ vận động: giảm đau, co thắt, co cứng, giảm tầm vận động, đau cấp và mạn tính.

Dưới đây là một số phương pháp trị liệu nhiệt phổ biến trong thư giãn cơ:

Chườm nóng

  • Sử dụng túi chườm nóng, khăn ấm hoặc miếng đệm nhiệt đặt lên vùng cơ bị căng.
  • Nhiệt độ ấm (khoảng 40-45°C) giúp giãn mạch máu, tăng lưu thông máu và giảm co thắt cơ.
  • Thời gian: 15-20 phút/lần, 2-3 lần/ngày (nếu cần).
5 phương pháp dùng nhiệt để trị liệu - Ảnh 1.

Sử dụng túi chườm nóng đặt lên vùng cơ bị căng

ẢNH: AI

Ngâm nước ấm

  • Ngâm vùng cơ bị đau trong nước ấm (37-40°C) với muối Epsom hoặc tinh dầu thư giãn (như lavender, chamomile).
  • Phù hợp cho thư giãn toàn thân hoặc vùng lưng, chân, tay.

Liệu pháp sáp nến

  • Thường dùng cho bàn tay, bàn chân bị cứng khớp hoặc đau cơ.
  • Nhúng vùng da vào sáp nóng (khoảng 50°C) phủ lên da, giữ nhiệt và giúp thư giãn sâu.

Sử dụng đèn hồng ngoại

  • Ánh sáng hồng ngoại xuyên sâu vào mô cơ, giảm đau và viêm.
  • Dùng cho các vùng cơ lớn như lưng, vai, cổ.

Tắm hơi hoặc xông hơi ẩm

Giúp giãn cơ toàn thân, thải độc và giảm căng thẳng thần kinh.

Lưu ý khi áp dụng nhiệt trị liệu

Theo kỹ thuật viên Trần Hữu Lộc, phương pháp này chống chỉ định vùng da mất cảm giác, viêm các tĩnh mạch, mất nhận thức, u ác tính, bức xạ vùng mắt

Thận trọng khi có chấn thương hoặc viêm cấp, có thai, suy giảm tuần hoàn, điều hòa nhiệt kém, phù, suy tim, có kim loại trong người, trên vùng vết thương hở.

Bên cạnh lợi ích, phương pháp nhiệt trị liệu có thể gây ra tác dụng phụ nếu áp dụng không đúng cách như phỏng da, tăng chảy máu, ngất, tổn thương da và mắt do bức xạ.

Lưu ý khi sử dụng nhiệt trị liệu: Không dùng nhiệt quá nóng (hơn 50°C) để tránh bỏng da; tránh dùng nhiệt cho vùng sưng viêm cấp tính (nên dùng lạnh trước); không áp dụng cho người bị giãn tĩnh mạch, tiểu đường hoặc mất cảm giác da. Nên kết hợp với massage hoặc kéo giãn cơ để tăng hiệu quả.

