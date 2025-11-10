Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

5 phút - 1 video triệu view với ứng dụng AI miễn phí đang gây sốt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/11/2025 17:00 GMT+7

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, tốc độ sáng tạo quyết định độ phủ thương hiệu. Chỉ trong 5 phút, ứng dụng AI miễn phí giờ đây có thể giúp bất kỳ ai, từ chủ shop, KOL, marketer đến freelancer - tạo video viral, ảnh sản phẩm, giọng nói và bài viết chuẩn SEO mà không cần kỹ năng dựng phim.

5 phút - 1 video triệu view với ứng dụng AI miễn phí đang gây sốt- Ảnh 1.

Studio AI "All-in-One" cho phép nhập mô tả ngắn để tự động sinh video TikTok hoặc YouTube Shorts, chọn nhạc trending, tạo giọng nói AI tiếng Việt tự nhiên, đồng thời sinh hình ảnh hoặc bài viết kèm meta SEO tối ưu. Mọi thao tác diễn ra trực tiếp trên web hoặc điện thoại, không cần cài phần mềm.

Chị Linh, chủ shop Linh Fashion (TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây tôi thuê dựng video tốn vài triệu mỗi tuần. Giờ dùng AI, tôi tự làm clip trong vài phút, chi phí giảm 70% mà lượt xem vẫn tăng." Theo thống kê từ AI Media Studio 2025, video tạo bằng AI có tỷ lệ xem trọn clip cao hơn 35% so với dựng thủ công.

Trong số các công cụ nổi bật, Yofatik AI - nền tảng "made in Vietnam" – được người dùng ưa chuộng vì hỗ trợ video, ảnh, voice tiếng Việt miễn phí, không watermark. Ngoài ra còn có Runway ML, Pika Labs và Canva Magic Studio - các lựa chọn quốc tế mạnh về hình ảnh và hiệu ứng.

AI đang "dân chủ hóa" sáng tạo nội dung. Chỉ với 5 phút cùng Yofatik AI, người Việt có thể biến ý tưởng nhỏ thành video triệu view - nhanh hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Khám phá thêm chủ đề

Video ứng dụng AI miễn phí Studio AI "All-in-One" video triệu view
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận