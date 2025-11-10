5 phút - 1 video triệu view với ứng dụng AI miễn phí đang gây sốt

Studio AI "All-in-One" cho phép nhập mô tả ngắn để tự động sinh video TikTok hoặc YouTube Shorts, chọn nhạc trending, tạo giọng nói AI tiếng Việt tự nhiên, đồng thời sinh hình ảnh hoặc bài viết kèm meta SEO tối ưu. Mọi thao tác diễn ra trực tiếp trên web hoặc điện thoại, không cần cài phần mềm.

Chị Linh, chủ shop Linh Fashion (TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây tôi thuê dựng video tốn vài triệu mỗi tuần. Giờ dùng AI, tôi tự làm clip trong vài phút, chi phí giảm 70% mà lượt xem vẫn tăng." Theo thống kê từ AI Media Studio 2025, video tạo bằng AI có tỷ lệ xem trọn clip cao hơn 35% so với dựng thủ công.

Trong số các công cụ nổi bật, Yofatik AI - nền tảng "made in Vietnam" – được người dùng ưa chuộng vì hỗ trợ video, ảnh, voice tiếng Việt miễn phí, không watermark. Ngoài ra còn có Runway ML, Pika Labs và Canva Magic Studio - các lựa chọn quốc tế mạnh về hình ảnh và hiệu ứng.

AI đang "dân chủ hóa" sáng tạo nội dung. Chỉ với 5 phút cùng Yofatik AI, người Việt có thể biến ý tưởng nhỏ thành video triệu view - nhanh hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết.