Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại gia tăng… giúp ô tô ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Riêng năm 2025 vừa qua, người Việt đã mua sắm hơn 604.000 xe ô tô mới các loại. Chính điều này, giúp ô tô không chỉ là tài sản lớn mà dần được xem như phương tiện đi lại phổ biến hàng ngày. Dù vậy, trong quá trình sử dụng ô tô, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm khiến xe nhanh xuống cấp, hư hỏng… thậm chí tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn.

Có những thói quen đơn giản tưởng chừng không ảnh hưởng đến xe nhưng theo thời gian có thể gây hao mòn sớm cho xe Ảnh: T.N

Thực tế, có những thói quen đơn giản như xoay vô-lăng, bơm lốp xe hoặc tắt máy… tưởng chừng không ảnh hưởng đến xe nhưng theo thời gian có thể gây hao mòn sớm cho xe, dẫn đến những hư hỏng và phát sinh chi phí sửa chữa.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng ô tô nhiều người thường mắc phải:

Xoay vô-lăng khi ô tô đang đứng yên

Nhiều người thường xoay vô-lăng khi xe đang đứng yên, nghĩ rằng điều đó tiện lợi. Thói quen này thường gặp lúc quay đầu trong hẻm nhỏ hoặc khi đỗ xe, có thể gây hại nhiều hơn người dùng nghĩ. Khi ô tô đứng yên, toàn bộ lực xoay vô-lăng dồn trực tiếp lên lốp và hệ thống lái, làm lốp mòn không đều, tăng tải cho rô-tuyn, thước lái và bơm trợ lực.

Nhiều người thường xoay vô-lăng khi xe đang đứng yên, nghĩ rằng điều đó tiện lợi Ảnh: B.H

Thay vào đó, người lái nên để xe lăn bánh nhẹ rồi mới xoay vô-lăng. Chỉ cần di chuyển rất chậm cũng đủ giúp giảm đáng kể áp lực lên các chi tiết cơ khí, từ đó kéo dài tuổi thọ hệ thống lái và lốp xe.

Bơm lốp ngay cả khi lốp còn nóng

Thông thường khi ô tô di chuyển đặc biệt trong các hành trình dài dưới thời tiết nắng nóng, ma sát với mặt đường cộng với tác động từ thời tiết sẽ khiến lốp xe nóng lên. Áp suất bên trong lốp theo đó cũng tăng cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn bơm lốp ngay cả khi lốp còn nóng, điều này dễ khiến áp suất lốp vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Hệ quả là khi lốp nguội, áp suất có thể giảm mạnh hoặc ngược lại, nếu bơm quá tay, lốp sẽ căng quá mức khi vận hành, làm giảm độ bám đường và tăng nguy cơ nổ lốp.

Thời điểm lý tưởng để kiểm tra và bơm lốp là khi xe đã dừng ít nhất 2 - 3 giờ hoặc chạy dưới 2 km với tốc độ thấp Ảnh: B.H

Thời điểm lý tưởng để kiểm tra và bơm lốp là khi xe đã dừng ít nhất 2 - 3 giờ hoặc chạy dưới 2 km với tốc độ thấp.

Bật điều hòa ngay khi vừa khởi động động cơ

Nhiều tài xế cũng như người dùng ô tô có thói quen bật ngay hệ thống điều hòa sau khi nhấn nút khởi động ô tô. Thói quen này xuất phát từ môi trường sử dụng ô tô khi thời tiết tại Việt Nam khá nóng, nhiệt độ thường tăng cao vào mùa hè. Dù vậy, theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa bảo dưỡng ô tô, thói quen này về lâu dài sẽ làm hại xe.

Nếu bật điều hòa ngay khi vừa khởi động máy, động cơ sẽ phải chịu tải nhiều hơn. Bởi khi động cơ mới bật, hệ thống vẫn tập trung vào việc khởi động, dầu chưa lưu thông hoàn toàn. Thói quen này, theo thời gian sẽ làm giảm tuổi thọ, hư hỏng một số bộ phận quan trọng như nam châm ly hợp máy nén hệ thống điều hòa, ắc-quy. Những tác động tiêu cực có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng theo thời gian, nó có thể khiến ắc-quy cạn kiệt hoặc máy nén hỏng nhanh hơn.

Nhiều tài xế cũng như người dùng ô tô có thói quen bật ngay hệ thống điều hòa sau khi nhấn nút khởi động ô tô Ảnh: B.H

Tắt máy ngay sau khi lái xe hành trình dài hoặc chở nặng

Sau khi chạy đường dài, leo đèo hoặc chở tải nặng, nhiều người có thói quen tắt máy ngay khi dừng xe. Điều này đặc biệt không tốt với các xe sử dụng động cơ tăng áp (turbo), bởi lúc này nhiệt độ dầu và các chi tiết bên trong vẫn ở mức cao.

Việc tắt máy đột ngột khiến dầu bôi trơn ngừng lưu thông, nhiệt không kịp tản, dễ gây hiện tượng "cháy dầu" cục bộ, làm giảm tuổi thọ động cơ và bộ tăng áp. Giải pháp đơn giản là để xe nổ máy không tải khoảng 1 - 2 phút trước khi tắt, giúp động cơ hạ nhiệt an toàn.

Việc tắt máy đột ngột khiến dầu bôi trơn ngừng lưu thông, nhiệt không kịp tản, dễ gây hiện tượng "cháy dầu" cục bộ Ảnh: B.H

Luôn để những vật nặng trong xe

Không ít chủ xe có thói quen để sẵn các vật nặng như dụng cụ, thùng hàng, bình nước lớn hoặc đồ đạc ít dùng trong cốp xe. Việc này làm tăng trọng lượng xe một cách không cần thiết, khiến động cơ, hệ thống treo và phanh phải làm việc nhiều hơn.

Trọng lượng dư thừa không chỉ làm xe hao nhiên liệu hơn mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận hành, tăng độ mòn của lốp và các chi tiết gầm. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên mang theo những vật dụng thực sự cần thiết, dọn dẹp cốp xe định kỳ để giảm tải cho ô tô.