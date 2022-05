5 sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu tỉ đô trong 4 tháng đầu năm

Cập nhật tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4, ngày 4.5, Bộ NN-PTNT cho biết, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 4,8 tỉ USD, tăng 11,2% so với tháng 4.2021, giảm 2,6% so với tháng 3.2022.

Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính khoảng 1,9 tỉ USD, lâm sản chính gần 1,6 tỉ USD; thủy sản đạt gần 1,1 tỉ USD và chăn nuôi đạt 29,7 triệu USD…

Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm của nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 31,8 tỉ USD, tăng 7,0% so với 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 17,9 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu đạt khoảng 13,9 tỉ USD; xuất siêu gần 4,0 tỉ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỉ USD, tăng 10,5%; lâm sản chính đạt gần 5,9 tỉ USD, tăng 4,9%; thủy sản ước đạt gần 3,6 tỉ USD, tăng 43,7%; chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD, giảm 19,0%.





Xuất khẩu các sản phẩm đầu vào sản xuất khoảng 883 triệu USD, tăng 70,7%. Đặc biệt, tăng mạnh nhất là phân bón xuất khẩu đạt giá trị khoảng 439 triệu USD, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ NN-PTNT cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm, đã có 5 sản phẩm, nhóm sản phẩm nông nghiệp giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Cụ thể là cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ.

Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ. Cụ thể, giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 1,7 tỉ USD (tăng 59,4%); cao su đạt khoảng 869 triệu USD (tăng 10,9%); hồ tiêu khoảng 367 triệu USD (tăng 29,6%); sắn và sản phẩm sắn đạt 574 triệu USD (tăng 29,5%); cá tra đạt 894 triệu USD (tăng 89,6%), tôm đạt trên 1,3 tỉ USD (tăng 38,6%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 5,5 tỉ USD (tăng 4,5%); mây, tre, cói thảm đạt 339 triệu USD (tăng 22,7%).

Cũng theo Bộ NN-PTNT, những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu giảm giá trị gồm: chè đạt 51 triệu USD (giảm 13,2%); nhóm hàng rau quả đạt khoảng 1,2 tỉ USD (giảm 14,6%); hạt điều ước đạt 889 triệu USD (giảm 6,7%).