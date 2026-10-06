+5 sữa rửa mặt cho da dầu mụn bán chạy, chú ý top 2 ‘made in VietNam’

1. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Rejuvaskin Facial Cleanser

Nếu bạn vẫn đang "vật lộn" với làn da dầu mụn trong môi trường ô nhiễm nặng, cần một sản phẩm vừa làm sạch sâu vừa không gây khô căng, lại đủ khả năng xử lý bụi mịn thì Rejuvaskin Facial Cleanser chính là lựa chọn đáng đầu tư ngay. Đây là dòng sữa rửa mặt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin (Mỹ), nổi tiếng với gần 40 năm nghiên được giới chuyên môn đánh giá cao về tính hiệu quả và độ an toàn.

Điểm khiến Rejuvaskin Facial Cleanser "vượt mặt" nhiều sản phẩm cùng phân khúc nằm ở công nghệ EXO-P™ có khả năng loại bỏ bụi siêu mịn, một trong những nguyên nhân âm thầm gây lão hóa sớm, xỉn màu và kích hoạt mụn. Không chỉ dừng lại ở làm sạch, công thức này còn giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ loại bỏ kim loại nặng bám trên da mỗi ngày. Nhờ đó, làn da không chỉ sạch mà còn được bảo vệ chủ động trước tác động tiêu cực từ môi trường.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ cùng hương dừa tự nhiên mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu trong từng lần sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm duy trì độ pH cân bằng lý, giúp kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, đồng thời hỗ trợ ức chế vi khuẩn C. Acnes - yếu tố chính gây mụn mà không làm da bị khô rát sau khi rửa. Đây chính là sản phẩm làm sạch cho da dầu mụn, da nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi, ô nhiễm cao.

Thành phần tiêu biểu: Exopolysaccharide (EXO-P™), chiết xuất nha đam, dầu sả chanh, hoạt chất làm sạch từ dừa.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch đa tầng: Giúp loại bỏ hiệu quả bụi mịn, bã nhờn, tạp chất và lớp trang điểm còn sót lại, giúp lỗ chân lông thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Bảo vệ da: Trung hòa gốc tự do, hỗ trợ đào thải kim loại nặng - nguyên nhân gây lão hóa sớm và xỉn màu.

Cân bằng và giữ ẩm: Duy trì pH ổn định, giúp da mềm mại, không khô căng sau khi sử dụng.

Kiểm soát dầu: Hạn chế bóng nhờn từ đó góp phần cải thiện tình trạng mụn viêm, mụn ẩn và mụn đầu đen.

Củng cố hàng rào bảo vệ da: Tăng khả năng chống chịu trước tia UV và ô nhiễm môi trường.

Kết cấu dễ chịu: Gel trong, bọt mịn, hương dừa dịu nhẹ mang lại trải nghiệm làm sạch thư giãn.

Công thức an toàn: Không paraben, không hương liệu nhân tạo, phù hợp cả da mụn nhạy cảm

Nhược điểm: Thường xuyên trong tình trạng "hết hàng", đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 420.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Trioderma Acne Deep Cleanser - Dược mỹ phẩm thuần Việt chuẩn y khoa

Top 2 sữa rửa mặt cho da dầu mụn đang được tìm mua nhiều hiện nay khiến ai cũng bất ngờ vì đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma. Nếu bạn đang chật vật tìm một sản phẩm làm sạch sâu cho làn da "khó chiều" hỗn hợp thiên dầu thì Trioderma Acne Deep Cleanser chính là câu trả lời hoàn hảo đến từ dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma. Nhờ bảng thành phần phối hợp chuẩn y khoa giữa BHA, Zinc PCA và niacinamide, sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser không dừng lại ở bước lấy hết bụi bẩn, dầu nhờn đơn thuần mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe lên từng ngày.

Sau một lần rửa, toàn bộ bã nhờn, tạp chất cùng tế bào chết lâu ngày; "thủ phạm" giấu mặt gây mụn ẩn, mụn đầu đen đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Trong khi Zinc PCA giúp "khóa van" dầu thừa và làm dịu cơn sưng đỏ, thì niacinamide lại âm thầm giúp xây dựng lại bức tường bảo vệ da vững chắc trước môi trường bên ngoài.

Trioderma Acne Deep Cleanser còn nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong với bộ ba "thảo dược vàng" gồm chiết xuất rau má, trà xanh và tía tô. Làn da sau khi rửa như vừa trải qua một liệu trình xoa dịu, thư giãn tối đa. Đặc biệt, gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser chứa các hoạt chất làm sạch dịu nhẹ như CAPB, decyl glucoside và amisoft 22W loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn cho làn da mụn sạch sâu mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên. Kết cấu gel trong suốt như pha lê, tạo lớp bọt mịn màng như lụa, giúp da sạch kin kít nhưng vẫn mềm mướt, không có cảm giác khô căng "như sa mạc".

Thành phần chính: BHA (salicylic acid), zinc PCA, Decyl Glucoside, niacinamide (vitamin B3), chiết xuất cây phỉ, trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuyên sâu mà không gây khô da: Cuốn trôi tạp chất và dầu thừa tận đáy lỗ chân lông, đem lại độ thoáng mịn mà không gây cảm giác châm chích.

Kiềm dầu và hỗ trợ ngừa mụn: Giảm bít tắc, hạn chế vòng lặp mụn quay trở lại.

Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết: Giúp da thông thoáng và ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Kết cấu gel lý tưởng: Tạo bọt mịn êm, làm sạch trọn vẹn mà vẫn nâng niu màng ẩm tự nhiên.

Hỗ trợ giảm viêm và chống oxy hóa: Làm dịu nốt mụn sưng đỏ và kích ứng.

Bảng thành phần lành tính: Nói không với cồn khô, paraben và hương liệu nhân tạo. Chuẩn độ pH 5.5 cân bằng, giữ trọn lớp màng acid sinh học bảo vệ da.

Nhược điểm: Hàng Việt Nam chất lượng cao nên luôn hết hàng.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

3. Gel rửa mặt cho da dầu mụn Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser

On top 3 sữa rửa mặt cho da dầu mụn là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Frevyderm nổi tiếng hàng đầu tại Hy Lạp. Sữa rửa mặt Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser được thiết kế chuyên biệt cho dầu mụn, lành tính, an toàn cho hệ vi sinh giúp làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Với bảng thành phần AHA, BHA; Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser giúp làm sạch tế bào chết, dầu thừa, bụi bẩn cho làn da thông thoáng, giúp ngăn ngừa bít tắc lỗ chân dễ khiến tình trạng mụn nặng nề hơn. Còn moringa peptides mang lại tác dụng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của ô nhiễm môi trường. Phức hợp deepsan hỗ trợ làm dịu và giảm kích ứng sau mỗi lần rửa mặt. Đặc biệt, gel rửa mặt Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser có độ pH trung tính nên không phá vỡ màng ẩm tự nhiên cho làn da dầu mụn sạch sâu, khô thoáng mà vẫn mềm mượt, tươi trẻ.

Thành phần chính: AHA & BHA, chiết xuất lên men alteromonas, moringa peptides.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn cho làn da dầu mụn thông thoáng từ đó góp phần ngăn ngừa mụn tái phát.

Tẩy tế bào chết tận sâu lỗ chân lông giúp ngăn ngừa tình trạng bít tắc dễ sinh mụn nghiêm trọng hơn.

Hỗ trợ làm dịu tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng và sự khó chịu trên những vùng da mụn.

Hỗ trợ tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại tác động xấu từ ô nhiễm môi trường.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với cả làn da dầu mụn nhạy cảm.

Nhược điểm: Thường xuyên "cháy hàng" tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 585.000 đồng/ 200ml

4. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Tiên phong xu hướng dược mỹ phẩm thế hệ mới, MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser là minh chứng cho sự kết hợp đỉnh cao giữa khoa học và sự dịu nhẹ. Khác biệt với các dòng làm sạch thông thường, sản phẩm sử dụng "ngôi sao" mandelic acid (5%) - một loại AHA phân tử lớn giúp tẩy tế bào chết bề mặt hiệu quả nhưng cực kỳ êm ái, không gây châm chích.

Sự góp mặt của nano-ceramide và niacinamide tạo nên một "bản giao hưởng" phục hồi hoàn hảo, giúp khóa ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da trong bước làm sạch. Làn da bạn không chỉ được loại bỏ khỏi bã nhờn, dầu thừa gây tắc nghẽn lỗ chân lông mà còn được "tiếp tế" dưỡng chất để trở nên mịn màng và sáng khỏe hơn. Với kết cấu gel mỏng nhẹ, tạo bọt mịn màng như nhung, MD CARE mang đến trải nghiệm làm sạch chuẩn y khoa nhưng thư thái như tại Spa, đặc biệt an toàn cho cả những làn da nhạy cảm hay da đang trong quá trình điều trị (treatment).

Thành phần ưu tú: Mandelic acid (5%), niacinamide, nano-ceramide, glycerin & propylene glycol, sodium methyl cocoyl taurate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch tạp chất, dầu thừa và tế bào sừng hóa, loại bỏ môi trường phát triển của vi khuẩn mụn.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giúp đem lại làn da sáng mịn và căng bóng hiệu quả.

Điều tiết tuyến bã nhờn thông minh, giữ cho bề mặt da luôn khô thoáng, mịn lì suốt ngày dài.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, ngăn chặn sự tấn công từ khói bụi và ô nhiễm môi trường.

Duy trì độ mướt mịn tự nhiên, không gây cảm giác khô căng hay bong tróc sau khi rửa.

Kết cấu gel trong suốt hòa quyện cùng hương thơm thanh khiết, giúp "detox" làn da.

Không xà phòng, không paraben, không chất tẩy rửa mạnh nên có khả năng vỗ về cả những làn da yếu.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

5. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Cleanser

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm làm sạch chân ái cho làn da dầu mụn mà không cần tốn quá nhiều chi phí, câu trả lời chắc chắn là CeraVe Foaming Cleanser. Sức hút của CeraVe đến từ sự thấu hiểu sâu sắc cấu trúc làn da. Nhờ ứng dụng công nghệ MVE kết hợp cùng bộ đôi "vàng" hyaluronic acid và niacinamide, sản phẩm dễ dàng len lỏi vào tận sâu từng lỗ chân lông để cuốn trôi mọi tạp chất bướng bỉnh. Da sạch sâu nhưng lớp màng ẩm tự nhiên vẫn được nâng niu và bảo vệ nguyên vẹn.

Đặc biệt, công thức chứa bộ ba ceramide thiết yếu (1, 3, 6-II) đóng vai trò như những "viên gạch" vững chắc, giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ và làm dịu da.

Thành phần chính: Ceramides (1, 3, 6-II), niacinamide (vitamin B3), hyaluronic acid & glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Đánh bay bã nhờn và bụi bẩn tích tụ tận sâu bên trong, thông thoáng lỗ chân lông hạn chế nguyên nhân mụn mới hình thành.

Cơ chế làm sạch dịu nhẹ giúp da luôn trong trạng thái ngậm nước căng bóng, không có cảm giác thô ráp hay căng kích.

Giúp nuôi dưỡng và tăng khả năng tự bảo vệ của làn da, giúp tế bào da vững vàng hơn trước khói bụi và ô nhiễm môi trường.

Kiểm soát lượng dầu thừa tối ưu, đặc biệt là vùng chữ T, giữ cho bề mặt da luôn khô thoáng suốt cả ngày.

Độ pH 5.5 chuẩn lý tưởng giúp duy trì môi trường axit nhẹ tự nhiên.

Kết cấu gel trong suốt, không chứa hương liệu nhân tạo, tạo lớp bọt mịn màng như mây giúp nâng niu nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Đã xuất hiện hàng nhái trên thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/ 236ml; 535.000 đồng/ 473ml

Một làn da dầu mụn khỏe đẹp không bắt đầu từ chu trình skincare cầu kỳ mà trước hết cần một bước làm sạch phù hợp. Nếu đang loay hoay giữa quá nhiều lựa chọn, 5 sữa rửa mặt trên là những cái tên đáng cân nhắc, đặc biệt top 2 "made in Vietnam" đang tạo được sự chú ý nhờ lợi thế phù hợp với làn da người Việt. Xem chi tiết từng sản phẩm để chọn đúng "chân ái" cho làn da dầu mụn và bổ sung ngay vào routine trước khi sản phẩm yêu thích hết hàng.

