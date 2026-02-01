5 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Việt Nam áp sát Thái Lan

Bất chấp những biến động của nền kinh tế toàn cầu cùng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, thị trường ô tô Đông Nam Á vẫn tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng về doanh số. Tuy nhiên, khác với những năm trước đây, cục diện cạnh tranh trong nhóm 5 thị trường tiêu thụ ô tô nhiều nhất Đông Nam Á đã ít nhiều có sự xáo trộn.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp cho thấy, trong năm 2025 Indonesia tiếp tục là quốc gia dẫn đầu khu vực về tiêu thụ ô tô, dù thực tế doanh số bán ô tô mới tại Indonesia đã chậm lại so với năm 2024. Cụ thể, số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo) cho thấy, trong năm 2025 người dân xứ vạn đảo đã tiêu thụ 833.692 xe ô tô các loại, giảm 6,3% so với năm 2024.

Indonesia tiếp tục là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ ô tô

Các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Daihatsu hay Mitsubishi tiếp tục duy trì thế áp đảo tại thị trường Indonesia. Trong đó, riêng Toyota đạt 250.431 xe, Daihatsu đạt 130.677 xe, chiếm hơn một nửa thị phần.

Xếp sau Indonesia là Malaysia. Theo đó, nhu cầu mua ô tô của người dân Malaysia tăng mạnh tạo động lực thúc đẩy thị trường ô tô lập kỷ lục mới với 820.752 xe bán ra, tăng 0,5% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp, doanh số ô tô tại Malaysia đạt trên 800.000 xe. Đây thực sự là điều bất ngờ bởi Malaysia có quy mô dân số chưa đến 40 triệu dân nhưng sức mua ô tô đang dần tăng trưởng.

Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba với 621.166 xe bán ra trong năm 2025, tăng 8,5% so với năm 2024. Dù có bước hồi phục so với năm trước đó nhưng nhìn chung mức tăng trưởng của thị trường ô tô Thái Lan đang chậm lại so với các quốc gia trong khu vực. Điều này trái ngược hoàn toàn với khoảng 5 năm trước đây khi Thái Lan luôn là quốc gia dẫn đầu khu vực về tiêu thụ ô tô.

Trong khi đó, nhu cầu mua sắm ô tô của người dân gia tăng giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong năm 2025 người Việt đã mua sắm 604.143 xe ô tô mới các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam (như BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Haima, Haval…)

Như vậy có thể thấy, thị trường ô tô Việt Nam đã rút ngắn đáng kể cách biệt và doanh số và áp sát Thái Lan về lượng ô tô tiêu thụ trong năm 2025. Xu hướng chuyển đổi, phát triển nhanh của mảng ô tô điện là yếu tố thúc đẩy doanh số thị trường ô tô tại Việt Nam cũng như Thái Lan tăng trưởng trong năm 2025. Tuy nhiên, điểm khác biệt đến từ sự tăng trưởng của các thương hiệu ô tô truyền thống như Toyota, Mitsubishi, Ford… tại Việt Nam vẫn ổn định hơn thị trường Thái Lan.

Việt Nam xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ ô tô năm 2025 Ảnh: B.H

Philippines xếp thứ 5 với tổng doanh số bán ô tô trong năm 2025 đạt 492.438 xe, tăng 3,74% so với năm 2024. Kết quả này đến từ việc nhiều thương hiệu mới, đặc biệt các hãng xe đến từ Trung Quốc ồ ạt đổ bộ thị trường Philippines trong năm 2025. Người tiêu dùng cũng có nhiều lựa chọn hơn khi thị trường ngày càng đa dạng mẫu mã.