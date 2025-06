5 thiên đường mua sắm cho cả gia đình tại Singapore

Mỗi chuyến du lịch cùng gia đình đều gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Chính vì vậy, những món quà sau mỗi chuyến đi không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là cách thức sẻ chia và nhân đôi niềm vui với những người thân yêu. Tại Singapore, trải nghiệm ấy sẽ càng thêm trọn vẹn khi du khách dễ dàng tìm thấy muôn vàn cửa hàng thân thiện với mọi thành viên trong gia đình, từ thế giới LEGO cho đến cửa hiệu sách địa phương.

"Lạc" vào thế giới Pokémon tại Pokémon Center Singapore

Tọa lạc trong khu phức hợp Jewel Changi Airport, Pokémon Center Singapore chắc chắn sẽ khiến cả trẻ nhỏ và người lớn thích mê với đầy đủ bộ sưu tập Pokémon chính hãng. Ngoài ra cửa hàng còn liên tục cập nhật đa dạng mẫu theo mùa để các "thượng đế" tha hồ lựa chọn.

Cửa hàng mở cửa 10h-22h hằng ngày tại khu phức hợp Jewel Changi Airport ẢNH: DISCOVERSG

Các fan sẽ tha hồ được lựa chọn và mua sắm các mẫu Pokemon "hút fan" như Pikachu, Eevee Charizard hay Snorlax. Đặc biệt, Pokémon Center Singapore còn thường xuyên ra mắt các chiến dịch đặc biệt và sản phẩm độc quyền dành riêng cho khách hàng mua sắm ở đảo quốc.

Khi đến đây, cả gia đình có thể chọn mua các sản phẩm thời trang như áo thun, hoodie hay mũ nón, với đa dạng mẫu mã và kích cỡ. Đây là cơ hội để cả nhà diện trang phục có hình chú Pokémon mình yêu thích và lưu lại kỷ niệm bằng những bức ảnh "check-in" độc đáo.

Cả gia đình thỏa sức sáng tạo với đồ chơi LEGO tại Bricks World

Bricks World, đơn vị bán lẻ sản phẩm LEGO lâu đời và lớn nhất Singapore hứa hẹn sẽ đưa cả gia đình bước vào thế giới của trí tưởng tượng và sáng tạo ngay giữa lòng Singapore. Cả gia đình sẽ được chiêm ngưỡng vô số các bộ LEGO chính hãng lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng và thế giới cổ tích. Trẻ em sẽ có cơ hội thỏa sức sáng tạo với những mẫu lắp ghép mới nhất hay tham gia workshop miễn phí để kết bạn với những bạn nhỏ cùng sở thích.

Brick World hiện có nhiều chi nhánh trên khắp Singapore, mở cửa 10h30-21h30 hằng ngày ẢNH: BUBBAMAMA

Cửa hàng cũng thường "chiêu đãi" các fan LEGO bằng những bộ sưu tập hiếm và các mẫu trưng bày độc quyền độc quyền, từ mô hình xe Aston Martin cổ điển trong phim James Bond đến các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới.

Woods in the Books: Góc nhỏ yên bình giữa khu phố Tiong Bahru

Được thành lập từ năm 2009, Woods in the Books là hiệu sách độc lập chuyên về sách tranh và minh họa dành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Giữa nhịp sống vội vã chốn đô thị, Woods in the Book được ví một ốc đảo yên bình, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và khơi gợi trí tưởng tượng của người dân địa phương.

Những hình vẽ đáng yêu trên mặt tiền hiệu sách khiến nơi đây trở nên nổi bật và dễ dàng thu hút sự chú ý của cả trẻ em lẫn người lớn. Du khách có thể tìm thấy cửa hàng ở địa chỉ 46 Kim Yam Rd, #03-06 New Bahru, #03-06 Big Block ẢNH: CONDE NAST TRAVELLER

Ngoài sách, cửa hàng còn bày bán các vật phẩm lưu niệm độc đáo của nghệ sĩ địa phương như tranh in, văn phòng hay các đồ thủ công được chế tác tỉ mỉ.

Chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ với các sản phẩm từ thương hiệu House of Holly

House of Holly đã thổi làn gió mới đến thị trường sản phẩm tiêu dùng cho trẻ em với các mặt hàng có chất liệu vải tre thoáng mát, phù hợp với khí hậu nhiệt đới oi bức. Từ những chiếc legging mềm mại, ga nôi êm ái, khăn quấn tiện dụng đến chăn mỏng, mỗi món đồ đều được thiết kế tinh tế, đảm bảo các bé luôn thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Cửa hàng ở địa chỉ 391 Orchard Rd, tầng 4 khu đồ cho em bé, mở cửa 10h-21h30 hằng ngày ẢNH: MYREDPALETTE

Nhờ chất liệu vải tre mềm mại, có khả năng điều hòa nhiệt độ, hỗ trợ chống dị ứng và tia UV, các sản phẩm của House of Holly luôn được đánh giá cao và được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, thương hiệu còn cung cấp các bộ quà tặng xinh xắn cho những dịp đặc biệt gồm các món đồ thiết yếu như chăn, áo romper, yếm hai mặt, băng đô ruy băng và khăn lau mặt. Mỗi bộ quà tặng đều được đóng gói chỉn chu trong hộp kèm thiệp viết tay, thể hiện sự tinh tế và chu đáo dành cho người nhận.

Sea Apple Create Store: Điểm đến thời trang bền vững cho cả gia đình thể hiện phong cách

Sea Apple Create Store là thương hiệu thời trang bền vững dành cho cả gia đình. Các sản phẩm của thương hiệu có chất liệu vải cotton hữu cơ đạt chứng nhận GOTS và sợi tái chế, đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm và thân thiện với môi trường. Không chỉ chú trọng đến chất liệu, Sea Apple còn gây ấn tượng nhờ thiết kế có họa tiết, màu sắc bắt mắt lấy cảm hứng từ thập niên 90, những chuyến phiêu lưu ngoài không gian và nhiều chủ đề ngộ nghĩnh khác.

Sea Apple mở cửa 10h-19h hằng ngày tại Block 46 Kim Yam Rd, #02-09 New Bahru ẢNH: SEA APPLE SHOP

Chi nhánh mới nhất của thương hiệu lạc tại khu phức hợp New Bahru nổi bật với phong cách trẻ trung, nhiều màu sắc cùng cách bày trí nghệ thuật. Điểm nhấn độc đáo của cửa hàng chính là khu vực Create Station, cho phép cả gia đình có thể tự tay cá nhân hóa những món đồ đã mua bằng những miếng dán trang trí và sticker ngộ nghĩnh.

Những gợi ý trên hứa hẹn sẽ là không gian mua sắm để cả gia đình vui chơi và tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Trong lần ghé thăm Singapore tiếp theo, du khách đừng quên dành thời gian ghé qua những địa điểm trên để chuyến đi thêm trọn vẹn nhé!