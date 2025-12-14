5 thói quen âm thầm ‘hút cạn’ độ ẩm, da khô nẻ dù dùng kem đắt tiền

Dùng sữa rửa mặt chứa chất tẩy mạnh

Team da dầu hoặc mê cảm giác "sạch kin kít" thường vô tư chọn các loại sữa rửa mặt tạo bọt nhiều, chứa các chất tẩy rửa mạnh như sulfates. Theo chuyên gia, sữa rửa mặt chứa sulfates không chỉ lấy đi bụi bẩn mà còn cuốn trôi lớp lipid tự nhiên (như ceramides) và yếu tố giữ ẩm tự nhiên (NMF) làm tổn thương lớp "vữa" bảo vệ này.

Hậu quả là làm mất cân bằng pH khiến da bị mất nước xuyên biểu bì không kiểm soát. Da trở nên khô căng, dễ kích ứng, bong tróc và tăng tiết dầu "phản kháng" - một vòng luẩn quẩn khiến kem dưỡng ẩm đắt tiền cũng không thể cứu vãn.

Bạn nên ưu tiên các chất tẩy rửa dịu nhẹ hơn để bảo vệ da

Lau mặt bằng khăn bông cọ xát mạnh

Sử dụng khăn bông chà xát mạnh lên mặt sau khi rửa là một thói quen xấu. Bởi vì ma sát lớn gây tổn thương vi mô hàng rào bảo vệ da, làm tăng đáng kể hiện tượng mất nước qua biểu bì, khiến hơi ẩm tự nhiên bốc hơi nhanh chóng, da trở nên căng rát và làm giảm hiệu quả của các kem dưỡng ẩm. Thay vì chà xát, chuyên gia da liễu khuyên bạn nên thấm khô nhẹ bằng khăn mềm hoặc bông tẩy trang.

Chỉ dùng kem dưỡng ẩm mà bỏ qua serum chứa humectants (chất hút ẩm)

Để hạn chế da khô kéo dài, thay vì chỉ dùng kem dưỡng ẩm đắt tiền mà bỏ qua serum chứa humectants sẽ khiến công sức skincare trở nên vô nghĩa. Bởi vì kem dưỡng ẩm hoạt động như lớp màng khóa ẩm hoặc chất làm mềm da chứ không phải là nguồn cung cấp độ ẩm trực tiếp.

Trong khi đó, các hoạt chất humectants như hyaluronic acid, glycerin mới thực sự có khả năng hút nước từ môi trường hoặc từ sâu bên trong da lên bề mặt giúp da căng mọng. Việc loại bỏ serum chứa humectants khỏi chu trình skincare khiến da thiếu nước dù đã được khóa ẩm.

Sống trong môi trường điều hòa quá lâu mà không bù ẩm

Ngồi trong phòng máy lạnh lâu là hành động "tự hủy" độ ẩm da do không khí lạnh lưu thông kéo theo độ ẩm cực thấp, thường dưới 50% so với mức lý tưởng 55% - 60%. Điều này, khiến da buộc phải nhả hơi nước từ lớp biểu bì theo nguyên lý khuếch tán để cân bằng môi trường khô hanh xung quanh, dẫn đến hiện tượng mất nước xuyên biểu bì liên tục. Thậm chí làm các thành phần khóa ẩm trong kem dưỡng cũng bay hơi nhanh hơn, gây suy yếu lớp màng lipid bảo vệ da và khiến da trở nên khô căng, bong tróc dù đã dùng kem dưỡng ẩm.

Sống lâu trong phòng điều hòa thiếu ẩm khiến da cực kỳ khô

Gợi ý liệu trình chăm sóc da khô thiếu ẩm

Sữa rửa mặt giúp loại bỏ bụi mịn, ngừa mụn, mềm da Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser

Sản phẩm đầu tiên trong "list" là sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp da sạch bong, sáng khỏe, "say bye" với bụi bẩn và mụn.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm

*Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ EXO-P™ giúp loại bỏ bụi mịn PM2.5 và các chất ô nhiễm khác.

Công thức dịu nhẹ, thuần chay và nói không với hương liệu, parabens, cồn khô, sulfates - lành tính cho da nhạy cảm.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt vừa phải, mang lại cảm giác sạch thoáng, mềm mượt.

Chiết xuất dầu sả chanh có thể giúp kháng khuẩn, chống viêm giúp ngăn ngừa mụn và chống ô xy hóa.

Lô hội và Glycerin cung cấp độ ẩm, giúp làm dịu da, giảm viêm và giữ cho da mềm mại.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Kem dưỡng phục hồi, ngừa lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

Rejuvaskin Facial Moisturizer không chỉ là kem dưỡng ẩm mà còn giúp phục hồi da yếu và giảm các dấu hiệu lão hóa, giúp da căng mọng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm để "F5" làn da khô, thiếu ẩm thì đây chính là "chân ái".

Kem dưỡng giúp phục hồi, ngừa lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer là sản phẩm đến từ Mỹ

Ưu điểm nổi bật:

Phức hợp ReVita-D™ giúp giữ ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da và mang lại làn da sáng khỏe, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, thấm nhanh mà không hề gây nhờn rít.

Dạng tuýp có bơm pump, giúp lấy sản phẩm dễ dàng, vệ sinh và bảo quản tốt.

Không chứa hương liệu, Paraben, cồn khô hay dầu khoáng, lành tính và dịu nhẹ.

Aquacell (Chiết xuất dưa hấu, đậu lăng, táo): Tăng cường hệ thống hydrat hóa tự nhiên giúp da "ngậm nước" lâu hơn, hỗ trợ giảm các dấu hiệu lão hóa.

Dầu hướng dương và dầu bơ: Giàu vitamin E và a xít béo thiết yếu nuôi dưỡng, giúp phục hồi da mất nước, chống viêm và tăng cường độ đàn hồi.

Chiết xuất cà phê: Chất chống ô xy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương do tia UV và giúp ngăn ngừa lão hóa sớm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Kem chống nắng vật lý phổ rộng VI Derm Beauty SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen

Nếu da đã "cày cuốc" bao nhiêu bước dưỡng ẩm thì công đoạn cuối cùng này càng phải " không được bỏ qua". Kem chống nắng vật lý chính là "chân ái" cho làn da khô thiếu ẩm nhạy cảm đó.

Kem chống nắng vật lý lai (kết hợp khoáng chất & hóa học)

Ưu điểm nổi bật:

Công thức 100% mineral chỉ dùng hoạt chất chống nắng vật lý (zinc oxide & titanium dioxide) không gây kích ứng hay bít tắc lỗ chân lông.

Lớp finish bóng nhẹ tự nhiên, hợp với team da khô cần sự căng bóng, ẩm mượt.

Phổ rộng SPF 50: Bảo vệ da tối ưu khỏi cả tia UVA (gây lão hóa) và UVB (gây cháy nắng).

Chứa squalane, vitamin E giúp bổ sung độ ẩm, ngăn ngừa da bị khô căng khi tiếp xúc với nắng.

Kháng nước/ Mồ hôi tốt: Thích hợp dùng hàng ngày hoặc khi hoạt động ngoài trời nhẹ.

Không chứa paraben, sulfate, fragrance, non-comedogenic phù hợp cho da nhạy cảm và da sau treatment.

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/ 59ml

