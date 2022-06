5 thói quen khiến nam giới dễ bị thận yếu

Dưới đây là các thói quen xấu nếu không kiểm soát sẽ rất có hại cho thận:

Không theo dõi huyết áp, đường huyết

Khi bước vào tuổi trung niên, mọi người nên thường xuyên theo dõi huyết áp và đường huyết. Phát hiện sớm dấu hiệu của huyết áp cao hay tiểu đường rất quan trọng với người bệnh, theo nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra biến chứng, trong đó có nguy cơ tổn thương thận.

Nhịn tiểu thường xuyên

Đi tiểu là nhu cầu cơ bản của con người. Nhịn tiểu cũng có nghĩa là chúng ta đang giữ các chất thải có độc tố trong cơ thể. Nếu làm việc này thường xuyên sẽ dẫn đến sỏi thận.

Uống thuốc không đúng

Rất nhiều người phải uống thuốc thường xuyên, nhất là những người mắc bệnh mạn tính. Tuy nhiên, ít người thực sự quan tâm đến việc liệu họ có đang uống quá nhiều hay uống không đúng thời gian khuyến cáo.





Thận là cơ quan đào thải thuốc trong cơ thể ra ngoài. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 90% lượng thuốc chúng ta uống vào sẽ được thận thải trừ qua nước tiểu. Những người có thận hoạt động kém nên chú ý đến lượng thuốc uống vào vì chúng có thể tác động lớn đến thận.

Rượu bia và hút thuốc

Thận có chức năng lọc các chất độc hại ra khỏi cơ thể, trong đó có cả rượu bia. Vì vậy, uống quá nhiều thức uống có cồn này sẽ gây áp lực lên thận và làm hỏng thận.

Không những vậy, rượu bia khiến cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Nhiều bệnh về gan là do rượu bia. Tình trạng này sẽ làm gián đoạn lưu thông máu đến thận. Ngoài ra, các nghiên cứu mới nhất cho thấy hút thuốc lá cũng có thể gây tổn hại thận, dẫn đến các bệnh liên quan đến thận.

Nạp quá nhiều protein

Ăn quá nhiều thực phẩm hay chất bổ sung giàu protein có thể gây hại cho thận. Phụ phẩm của quá trình chuyển hóa protein là các loại độc tố như nitơ và ammoniac. Chúng sẽ được thận thải ra ngoài.

Do đó, nạp quá nhiều protein sẽ gây áp lực hoạt động lên thận. Việc này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây tổn thương thận và tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận, theo The Times of India.