5 thực phẩm như ‘mỏ collagen’ giúp da bật độ căng bóng, trẻ hóa sau 2 tuần

1. Nước hầm xương: "Vàng lỏng" cho cấu trúc nền của da

Đứng đầu danh sách những "cỗ máy" sản sinh collagen tự nhiên chính là nước hầm xương. Đây không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là bí thuật làm đẹp của các ngôi sao quốc tế. Khi được ninh chậm, các mô liên kết từ xương động vật giải phóng ra collagen dạng thủy phân tự nhiên cùng các axit amin quan trọng như proline và glycine.

Việc bổ sung nước hầm xương giúp cung cấp nguyên liệu trực tiếp để cơ thể tái tạo ma trận ngoại bào. Kết quả là làn da không chỉ giảm bớt các rãnh nhăn li ti mà còn trở nên đàn hồi, dẻo dai hơn.

2. Cá hồi và các loại cá béo: Nguồn collagen loại I tinh khiết

Nếu bạn khao khát làn da căng bóng như pha lê, cá hồi chính là câu trả lời. Khác với collagen từ động vật trên cạn, collagen trong cá (đặc biệt là ở phần da cá) được chứng minh là có cấu trúc tương đồng với cơ thể người, giúp khả năng hấp thụ cao hơn gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó, hàm lượng Acid béo Omega-3 dồi dào trong cá hồi còn đóng vai trò như một lớp màng khóa ẩm, hỗ trợ giảm viêm và ngăn chặn sự đứt gãy của các sợi elastin. Thưởng thức cá hồi 2 - 3 lần/tuần giúp da bật tông và rạng rỡ bất chấp thời tiết hanh khô.

3. Quả mọng: "vệ sĩ" bảo vệ collagen khỏi gốc tự do

Dâu tây, việt quất, mâm xôi không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc rực rỡ mà còn là những kho lưu trữ chất chống oxy hóa khổng lồ. Trong quả mọng chứa lượng lớn vitamin C - "chìa khóa" bắt buộc phải có để cơ thể tổng hợp collagen. Nếu thiếu vitamin C, dù bạn nạp bao nhiêu protein thì quy trình sản xuất collagen cũng sẽ bị đình trệ.

4. Trứng gà: Kho chứa proline cho làn da săn chắc

Đừng bao giờ coi thường những quả trứng nhỏ bé trong căn bếp của bạn. Lòng trắng trứng chứa một lượng lớn proline. Một trong những axit amin thiết yếu nhất để sản sinh collagen. Ngoài ra, trong màng vỏ trứng còn chứa các hợp chất như glucosamine và chondroitin, giúp hỗ trợ sự linh hoạt của các mô liên kết.

5. Rau xanh đậm: "Nhà máy" Chlorophyll tái sinh tế bào

Các loại rau như cải xoăn, súp lơ xanh hay rau chân vịt chứa hàm lượng diệp lục (chlorophyll) cực cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chlorophyll có khả năng làm tăng tiền chất collagen trong da, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác nhân gây ô nhiễm từ môi trường.