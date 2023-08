5 tiếng cứu nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23.8, anh Vừ Mí Vừ (19 tuổi, trú tại thôn Lũng Lầu xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc) trong lúc đi làm đã bị trượt chân và rơi xuống khe suối đang có lũ lớn và bị lũ cuốn trôi khoảng 50 m.

Lực lượng chức năng và người dân cứu nam thanh niên bị lũ cuốn trôi HÀ LINH

Ngay sau đó, anh Vừ được người dân phát hiện và thông báo với chính quyền địa phương. Lúc này, đoàn công tác của H.Mèo Vạc và xã Khâu Vai đang kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại thôn Lũng Lầu nên kịp thời cứu được anh Vừ.

Theo một lãnh đạo UBND xã Khâu Vai, mưa lớn tại địa phương đã gây sạt lở nhiều đoạn đường nên sau khoảng 5 tiếng, lực lượng chức năng mới đưa được anh Vừ đến bệnh viện H.Mèo Vạc cấp cứu.

Trong 24 giờ qua, tại khu vực các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi có lượng mưa trên 100 mm. Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm.

Tại Hà Giang, mưa lớn từ đêm 22 - 23.8 khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, một số tuyến đường bị tắc. Theo thống kê ban đầu, tại xã Khâu Vai có hơn 20 hộ dân bị sạt lở đất, đá vào nhà, trong đó 6 hộ bị sập hoàn toàn.

Tại xã Đường Thượng (H.Yên Minh) nhiều diện tích hoa màu của người dân đã bị thiệt hại, ảnh hưởng do lũ quét, một số đoạn đường bị xói mòn.