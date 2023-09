5 trang bị tiện nghi nhưng ít khi người dùng để ý đến trên ô tô

Bộ điều chỉnh độ cao dây đai an toàn phía trước giúp người lái và hành khách ngồi ghế phụ phía trước có thể chỉnh độ cao dây an toàn phù hợp với bản thân, để không bị vướng víu. Tùy theo chiều cao của từng người, có thể ấn nút để dịch chuyển bộ điều chỉnh độ cao dây an toàn theo những mức khác nhau. Chi tiết này thường được làm bằng nhựa, gắn mặt trong cột trụ B trên ô tô.