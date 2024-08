5 trụ cột cho phát triển bền vững của Imexpharm

Sẻ chia để bền vững

Ngày 2.8.2024, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Imexpharm đã hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vì sự phát triển của cộng đồng. Với định hướng này, Imexpharm ngày nay đã trở thành doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam về cả quy mô lẫn năng lực công nghệ. Công ty hiện sở hữu cụm nhà máy EU-GMP lớn bậc nhất Việt Nam với 3 cụm nhà máy và 11 dây chuyền EU-GMP.

Ông Nguyễn An Duy (giữa), Phó tổng giám đốc Khối Tài Chính của Imexpharm đại diện doanh nghiệp nhận Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Ảnh: Imexpharm

"Chúng tôi xác định việc thực hành các mục tiêu phát triển bền vững sẽ giúp Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng cao bằng việc cung cấp cho thị trường những sản phẩm thuốc Việt mang thương hiệu Imexpharm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu", Thầy thuốc Nhân dân - Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng giám đốc Imexpharm cho biết.

Ngành công nghiệp dược đang sở hữu vị thế đặc biệt giúp tạo ra giá trị cho xã hội nhờ những đổi mới, thách thức của ngành đặt nền tảng cho sức khỏe và từ đó mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng. Vì vậy, các doanh nghiệp dược phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc cùng ngành y tế đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (UN SDGs) của Liên Hiệp Quốc.

Các công ty dược phẩm Việt Nam như Imexpharm có thể tận dụng những cơ hội này để trở thành người tiên phong trong nỗ lực thực hành ESG phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Với thông điệp "Sẻ chia để bền vững", chiến lược phát triển bền vững của Imexpharm xây dựng dựa trên 5 trụ cột chính gồm: Con người, Môi trường sống, Thịnh vượng, Hợp tác, và Xây dựng tổ chức vững mạnh - nghĩa tình.

Về môi trường, Imexpharm ghi nhận những thành tựu nổi bật như năm 2022, tổng lượng phát thải CO 2 từ việc sử dụng điện trong hoạt động sản xuất của Công ty là 8.896 tấn CO 2 , giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy IMP2, IMP3 và IMP4 của Imexpharm hiện nay đều có hệ thống xử lý nước thải ban đầu theo quy định. Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Imexpharm tham gia chương trình Vì một Việt Nam xanh cùng 500 cây giống được trồng tại TP biển Nha Trang

Ảnh: Imexpharm

Về mặt xã hội, Imexpharm luôn tích cực thực hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng thông qua tạo việc làm ổn định cho người lao động; góp phần vào sự phát triển của kinh tế địa phương; hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước; khám chữa và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo, trao học bổng cho học sinh hiếu học, trồng cây xanh tại Thành phố Nha Trang… Năm 2023, công ty đã dành hơn 1 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Là công ty dược phẩm sớm niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2006, Imexpharm vừa được công nhận là doanh nghiệp có Chỉ số Phát triển bền vững VN Sustainability Index (VNSI) trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào tháng 7.2024.

Đi cùng với đó là kết quả kinh doanh liên tiếp đạt những kỷ lục, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm của EBITDA đạt mức trên 17 %, giúp công ty hướng tới mục tiêu đạt gấp 3 lần doanh thu.

Tương lai xanh trong chuỗi cung ứng dược toàn cầu

"Tích hợp các yếu tố về môi trường vào giai đoạn nghiên cứu và phát triển ngay từ đầu giúp chúng tôi tiếp cận các giải pháp xanh trong lĩnh vực dược phẩm. Trong đó, sản xuất bền vững có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước trong các nhà máy, giảm thiểu phát sinh chất thải và thực hiện các biện pháp xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm. Chuỗi cung ứng bền vững nhằm tối ưu hóa hậu cần để giảm thiểu lượng khí thải vận chuyển và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu có đạo đức. Cuối cùng là sản phẩm bền vững khi định hướng phát triển các loại thuốc có ít tác dụng phụ hơn và xem xét tác động môi trường của hệ thống đóng gói và phân phối thuốc", Tổng giám đốc Imexpharm cho biết.

Ngoài ra, theo Tổng giám đốc Imexpharm, phát triển bền vững trong lĩnh vực dược phẩm cũng bao hàm nỗ lực giải quyết các nhu cầu kinh tế và xã hội. Trong đó, vai trò của các hãng dược như Imexpharm là đảm bảo khả năng tiếp cận thuốc tốt cho người dân với giá cả phải chăng và tiếp cận được các cộng đồng chưa được quan tâm.