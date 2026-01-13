5 tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ chính thức thu phí 'thông minh' từ tháng 2

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án (QLDA) yêu cầu tổ chức chạy thử nghiệm và đánh giá KPI (hiệu năng vận hành) hệ thống thu phí tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Việc sớm đưa hệ thống ITS và ETC vào vận hành trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng giao thông quốc gia ẢNH: LÊ LÂM

Hệ thống thu phí tự động không dừng được triển khai theo mô hình đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier) và không bố trí làn thu phí thủ công.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Đến thời điểm hiện nay, các hạng mục công việc như đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng, bao gồm hệ thống camera, cài đặt phần mềm và Trung tâm điều hành tuyến, đã cơ bản hoàn thành trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45 -Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Hệ thống ITS phục vụ quản lý, vận hành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là dự án đầu tiên do Nhà nước đầu tư, do đó yêu cầu độ chính xác rất cao, đạt 99,8%. Hệ thống có khả năng nhận diện biển số xe rõ nét ngay cả khi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, tự động phát hiện các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn, dừng đỗ sai quy định, cũng như kịp thời cảnh báo khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố giao thông.

Song song, hệ thống cân tải trọng tự động (WIM) cũng đã được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến. Khi phát hiện xe quá tải, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên biển báo điện tử, đồng thời ghi nhận dữ liệu để chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo hình thức “phạt nguội”. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát hiệu quả tình trạng xe quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và nâng cao an toàn giao thông.

Theo quy định, hệ thống phải được kiểm nghiệm và vận hành thử nghiệm trong thời gian tối thiểu 37 ngày, bảo đảm hoạt động ổn định, đạt độ chính xác theo yêu cầu, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA 7 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thành công tác kết nối liên thông dữ liệu thu phí từ các trạm thu phí; kết nối liên thông các hệ thống Back-End nhằm tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) hệ thống Back-End thu phí cao tốc theo đúng quy định.

Các Ban QLDA phối hợp với Ban QLDA 7, chỉ đạo các nhà thầu liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống thu phí theo các kịch bản chạy thử nghiệm quy định tại "Quy định và chỉ dẫn kỹ thuật thi công, nghiệm thu trạm thu phí ETC" trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt, từ 6 - 12.1; đồng thời tổ chức đánh giá KPI hệ thống thu phí từ 13.1.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp nhận bàn giao hệ thống sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư và dự kiến tiến hành thu phí vào tháng 2.