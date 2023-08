5 ưu điểm, 3 hạn chế trên Mercedes GLC thế hệ mới tại Việt Nam

Không chỉ người lái mà cả những ai ngồi trên Mercedes-Benz GLC thế hệ mới suốt hành trình dài cũng cảm thấy an tâm và không còn nhàm chán như trước. Xe trang bị một loạt tính năng mới như màn hình cảm ứng 11,9 inch, kết hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ thứ 2, vô lăng tích hợp thêm nhiều nút chức năng. Đáng chú ý, GLC mới được Mercedes-Benz bổ sung công nghệ an toàn chủ động của gói Driving Assitance Plus như hỗ trợ giữ khoảng cách Distronic, hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hệ thống bảo vệ chủ động Pre-Safe… Không gian hàng ghế thứ 2 và khoang hành lý cũng rộng rãi, thoải mái hơn khi kích thước xe gia tăng và khoang hành lý tăng thêm 70,7 lít, lên mức 620 lít