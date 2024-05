5 ưu điểm nổi trội của chương trình Trung học Quốc tế IGCSE

IGCSE hiện được giảng dạy tại gần 6.000 trường học ở 150 quốc gia mang đến tiêu chuẩn học thuật cao, đồng thời hỗ trợ phát triển bộ kỹ năng quan trọng ở người học để sẵn sàng cho các bậc học cao hơn, cũng như trong công việc và cuộc sống.

Tham khảo ngay 5 ưu điểm nổi trội dưới đây của chương trình IGCSE:

1. Giá trị được công nhận toàn cầu: Khác với một số hệ thống giáo dục trung học chỉ được công nhận trong khu vực hoặc ngay tại quốc gia đó, chứng chỉ IGCSE được các trường đại học, cao đẳng và các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới công nhận và đánh giá cao. Điều này tạo điều kiện cho các em học sinh linh hoạt theo đuổi cơ hội giáo dục và nghề nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

2. Chương trình học toàn diện: Bên cạnh ưu điểm phát triển nền tảng học thuật toàn diện, với tính đa dạng trong các lựa chọn môn học, IGCSE cho phép các em học sinh khám phá sở thích, đam mê và thế mạnh của bản thân trong nhiều lĩnh vực thông qua lựa chọn kết hợp bộ môn. IGCSE cũng giúp phát triển những kỹ năng quan trọng ở người học như tư duy phản biện, khả năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề - là những yếu tố cần thiết để các em học sinh thành công trong học tập và công việc trong tương lai.

Học sinh BVIS được tiếp cận với những môn học IGCSE mang tính xu hướng và thực hành cao trong xã hội

Tại Trường Quốc tế Anh Việt BVIS TP.HCM, các em học sinh lớp 10 và 11 có cơ hội cá nhân hóa hành trình học tập của mình với 200 khả năng kết hợp môn học IGCSE từ 14 bộ môn được giảng dạy trong chương trình (không bao gồm môn học cốt lõi). Các em được tiếp cận với những môn học mang tính xu hướng và thực hành cao trong xã hội hiện tại như Thiết kế và Công nghệ, Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế học, Nghệ thuật và Thiết kế,…

3. Phương thức đánh giá nghiêm ngặt: Lấy thang điểm từ A*-E (tiêu chuẩn đánh giá của CIE) và 9-1 (tiêu chuẩn đánh giá của Pearson Edexcel), các bài kiểm tra IGCSE mang tính nghiêm ngặt và thách thức, đánh giá kĩ vốn hiểu biết, khả năng năng áp dụng và kỹ năng phân tích của học sinh. Điều này giúp các em trau dồi và chuẩn bị cho chương trình Tú tài Anh A-Levels hoặc Tú tài Quốc tế IB, hoặc chuyển tiếp học tập vào các trường đại học và cao đẳng.

4. Thúc đẩy hiểu biết văn hóa toàn cầu: Là chứng chỉ được công nhận quốc tế, nội dung chương trình IGCSE thúc đẩy hiểu biết của các em học sinh đối với các nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn, môn Địa lý IGCSE tại BVIS yêu cầu học sinh đào sâu, nghiên cứu các kiến thức về nhiều loại địa hình và biến đổi địa chất trên thế giới. Việc tiếp xúc những kiến thức, quan điểm đa dạng sẽ giúp các trải nghiệm học tập quốc tế trở nên phong phú và chuẩn bị cho các em học sinh thành công trong một thế giới toàn cầu hóa.

Nội dung chương trình IGCSE thúc đẩy hiểu biết của các em học sinh về các nền văn hóa khác nhau

5. Phát triển khả năng tiếng Anh vượt bậc: Chương trình IGCSE được giảng dạy bằng tiếng Anh, đòi hỏi các em học sinh thường xuyên thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nghiên cứu và thuyết trình tiếng Anh. Theo thời gian, trình độ và năng lực ngoại ngữ của các em sẽ được nâng cao và hoàn thiện tạo dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc.

Đặc biệt đối với bộ môn IGCSE English, tại BVIS, nhà trường cung cấp ba lộ trình bao gồm EAL (hỗ trợ ngôn ngữ), Second Language (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) and First Language (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất), tạo điều kiện cho các em học sinh học tập theo đúng nhịp độ và có cơ hội đạt được thành tích cao hơn trong các kỳ thi quốc tế.

Ba lộ trình học tập bộ môn IGCSE English tại BVIS tạo điều kiện cho học sinh học tập đúng nhịp độ và có cơ hội đạt thành tích cao hơn trong các kỳ thi quốc tế

Với lịch sử 13 năm hoạt động và là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia danh tiếng, chất lượng giảng dạy chương trình IGCSE của Trường Quốc tế Anh Việt BVIS TP HCM thể hiện rõ qua thành tích học thuật xuất sắc hằng năm. Trong năm học gần nhất 2023, các em học sinh BVIS đã đạt 37% điểm số IGCSE là A*-A và 83% điểm số IGCSE là A*-C. Ngoài ra, học sinh BVIS cũng liên tục được Cambridge và Pearson trao giải thưởng ở các hạng mục điểm thi cao nhất thế giới hay kết quả cao nhất Việt Nam trong nhiều bộ môn.

Xuyên suốt chương trình IGCSE, BVIS lồng ghép lộ trình nâng cao năng lực tiếng Anh học thuật được cá nhân hóa, tạo tiền đề cho các em học sinh tự tin học tập và tiến bộ trong môi trường quốc tế với gần như 100% nội dung giảng dạy bằng tiếng Anh. Quá trình lựa chọn các môn học IGCSE cũng luôn được BVIS đồng hành và hướng dẫn, đảm bảo có sự cân nhắc kỹ lưỡng và cân bằng giữa các em học sinh, nhà trường và gia đình ngay từ năm lớp 9.

BVIS TP.HCM là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia - đơn vị sở hữu 87 trường quốc tế tại 33 quốc gia trên thế giới. Trường được kiểm định chất lượng bởi Hội đồng các Trường quốc tế (CIS), Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây nước Mỹ (WASC).

Tại BVIS, học sinh Trung học được tiếp cận chương trình quốc tế kết hợp tinh hoa văn hóa Việt Nam với sự hợp tác với các tổ chức quốc tế như Viện Công nghệ Massachusetts MIT, Học viện Nghệ thuật Juilliard hay Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF.