5 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2023

Sau dòng xe bán tải D-Max và SUV 7 chỗ mu-X, mới đây Isuzu Việt Nam tiếp tục triển khai đợt triệu hồi liên quan đến gần 5.879 xe tải Isuzu QKR do công ty này sản xuất, phân phối tại thị trường Việt Nam. Tất cả được Isuzu Việt Nam xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4.2021 đến 3.2023 tại nhà máy Isuzu đặt tại quận Gò Vấp, TP.HCM và do các đại lý Isuzu phân phối đến tay người tiêu dùng. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất, lắp ráp hướng dẫn lắp ráp bộ dây điện khung xe thể hiện sai nên khoảng cách giữa bộ dây điện và quang treo nhíp không đảm bảo an toàn. Do đó, trong quá trình sử dụng xe, nhánh dây điện này có thể bị cọ xát với quang treo nhíp trước phía bên trái xe dẫn đến hư hỏng và mất kết nối giữa các hệ thống điện trên xe.