5 xu hướng định hình thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng tại Việt Nam

Lối sống chủ động chăm sóc sức khỏe và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng tạo ra cơ hội tăng trưởng cho thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng (FSN). Trên quy mô toàn cầu, thị trường được dự báo đạt khoảng 758,99 tỉ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 7%.

Nghiên cứu Người tiêu dùng Toàn cầu về FSN năm 2025 của Tetra Pak cho thấy người tiêu dùng dần ưu tiên các giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Báo cáo cũng chỉ ra năm xu hướng nổi bật định hình ngành FSN và cơ hội cho doanh nghiệp F&B Việt.

1. Sản phẩm hướng đến lợi ích lâu dài với thành phần giàu dinh dưỡng

Người tiêu dùng dần ưu tiên các sản phẩm có thể duy trì sức khỏe bền vững. Nghiên cứu cho thấy hơn 50% người tiêu dùng muốn chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng.

Xu hướng này thúc đẩy sự phát triển của dòng thức uống giàu protein, vitamin, khoáng chất và thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Thị trường ghi nhận sự đa dạng ngày càng tăng của sản phẩm sữa cao đạm, ít béo, không lactose cũng như các dòng thức uống đạm thực vật sử dụng nguồn đạm từ đậu Hà Lan kết hợp với các loại hạt giàu dinh dưỡng. Những đổi mới này giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về dinh dưỡng, lối sống và sở thích tiêu dùng.

Với doanh nghiệp F&B, đây là cơ hội để phát triển các sản phẩm tập trung vào dinh dưỡng dài hạn, đồng thời khai thác nguyên liệu phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng chức năng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu hỗ trợ sức khỏe thể chất và bổ sung dinh dưỡng

2. Định vị sản phẩm không chỉ dựa trên công thức, mà còn trên giá trị cảm xúc

Dữ liệu từ Tetra Pak cho thấy 42% người tiêu dùng mong muốn sự an tâm khi chủ động kiểm soát sức khỏe hơn, 39% mong muốn sự bảo đảm về giá trị dinh dưỡng và 30% mong muốn có được sự cân bằng và giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng trải nghiệm thương hiệu nhất quán trên nhiều điểm chạm, từ câu chuyện thương hiệu, thiết kế sản phẩm đến bao bì. Trong đó, bao bì dần là một công cụ truyền thông quan trọng, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp, gia tăng kết nối cảm xúc và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Bao bì đang là một công cụ giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp, gia tăng kết nối cảm xúc và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng

3. Định dạng uống liền và bao bì tiện lợi tiếp tục được ưa chuộng

Báo cáo cho thấy các sản phẩm uống liền dần được người tiêu dùng quan tâm khi 59% người tiêu dùng chú trọng sức khỏe hứng thú với thực phẩm dạng lỏng nhờ tính tiện dụng và 46% đánh giá cao bao bì hộp giấy vì có thể sử dụng trực tiếp. Đồng thời, hơn một phần ba cho biết yếu tố thân thiện môi trường ảnh hưởng đến lựa chọn của họ.

Để đáp ứng nhu cầu đó, doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm phù hợp và đầu tư vào công nghệ chế biến, đóng gói và vận hành sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Vì vậy, ngày càng nhiều nhà sản xuất tìm kiếm các giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành của Tetra Pak nhằm giúp tối ưu hiệu quả sản xuất đồng thời duy trì chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành của Tetra Pak giúp tối ưu sản xuất và chất lượng sản phẩm

4. Sản phẩm được điều chỉnh theo nhu cầu và khẩu vị bản địa

Báo cáo của Tetra Pak cho thấy người tiêu dùng ở mỗi quốc gia có những sở thích rất khác nhau, từ cà phê tại Nhật Bản đến dừa tại Ý.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng cũng đang phân hóa với các nhóm khách hàng như người tập luyện thể thao, nhóm kiểm soát cân nặng đến người quan tâm dinh dưỡng thực vật hoặc sức khỏe tổng , tạo động lực để doanh nghiệp F&B bản địa hóa sản phẩm và chiến lược tiếp cận khách hàng.

5. Lợi ích sức khỏe cần được chứng minh bằng chất lượng sản phẩm

Người tiêu dùng cũng kỳ vọng các sản phẩm FSN mang lại những lợi ích sức khỏe rõ ràng và đáng tin cậy, từ bổ sung protein, collagen, lợi khuẩn đến vitamin và khoáng chất.

Điều đó đặt ra yêu cầu cao với nghiên cứu công thức, kiểm soát chất lượng, công nghệ chế biến, sản , thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị có chuyên môn để rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tăng khả năng thương mại hóa.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giúp hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm

Thông qua các giải pháp công nghệ và mô hình hỗ trợ như Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom., Tetra Pak đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn thử nghiệm đến sản xuất thương mại, giúp hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

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