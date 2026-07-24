50 năm phụng sự khát vọng Việt, Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2

Chương trình vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Đến tham dự cùng chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố.

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chương trình đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình 5 thập niên kiến tạo và phát triển của Vinamilk, gắn liền với sự trưởng thành của ngành sữa Việt Nam và hiện thực hóa khát vọng để người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng của chính mình.

Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2 ẢNH: HÀ THÀNH

Từ những ngày khôi phục các nhà máy sữa đầu tiên sau chiến trang, bước đi tiên phong phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, đến hành trình đưa thương hiệu sữa Việt ra thế giới, Vinamilk ngày nay là thương hiệu được định giá 2,6 tỉ USD. Đây cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu cao nhất thế giới và là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với sức mạnh thương hiệu thuộc nhóm 5% mạnh nhất toàn cầu.

Tin tưởng Vinamilk giữ vững vai trò tiên phong trong ngành sữa Việt

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Vinamilk đã trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam hai lần được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý này. Phó chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên, Anh hùng Lao động, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk, ghi nhận vai trò lãnh đạo tiên phong của bà đối với sự phát triển của ngành sữa trong nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể, cá nhân lãnh đạo Vinamilk hiện nay, mà còn là sự tôn vinh các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, người lao động đã bền bỉ xây dựng Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó chủ tịch nước, trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Vinamilk không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội thông qua việc chăm lo dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, nhất là đối với trẻ em; góp phần tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước cho biết, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đang bàn thảo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt trước yêu cầu tái cơ cấu mạnh mẽ để trụ vững và phát triển.

Trong tiến trình đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội mà còn đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế nước ta.

Phó chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ qua, trong chặng đường kế tiếp, Vinamilk sẽ có tầm nhìn và khát vọng lớn lao hơn: Giữ vững vai trò tiên phong trong ngành sữa Việt Nam, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu, khẳng định vị thế và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Vinamilk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

"Tập thể Vinamilk chưa bao giờ cho phép mình dừng lại"

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Kiều Liên, Anh hùng lao động, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ghi nhận lớn lao dành cho hành trình phụng sự trong nửa thế kỷ qua khi vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng ba cho bà Mai Kiều Liên ẢNH: HÀ THÀNH

Bà Mai Kiều Liên ôn lại mốc thời gian 50 năm mươi năm trước, khi đất nước vừa thống nhất, Việt Nam bước vào một chặng đường với biết bao thử thách nhưng Vinamilk luôn tin rằng: "Muốn xây dựng một Việt Nam hùng cường thì trước hết phải nuôi dưỡng những con người Việt Nam khỏe mạnh. Điều chúng tôi nhìn thấy khi ấy không chỉ là những nhà máy cần được khôi phục, mà còn là một nhu cầu lớn hơn: để mọi trẻ em Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, để mỗi gia đình Việt Nam có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và để ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững trên đôi chân mình".

Với Vinamilk, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên chia sẻ: "Dinh dưỡng của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam làm chủ. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn tâm niệm: Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai. Vì vậy, chất lượng đối với Vinamilk không chỉ là tiêu chuẩn sản xuất mà là đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp, dù bất kỳ lý do gì".

Năm 2026, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi được Brand Finance định giá 2,6 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa toàn cầu về doanh thu. Vinamilk - thương hiệu Quốc gia Việt Nam suốt 17 năm liền đã đồng thời được ghi nhận là "Thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới", 2 năm liên tiếp đạt xếp hạng AAA+, chỉ dành cho top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu. Từ một doanh nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước, Vinamilk hôm nay đã trở thành một doanh nghiệp xuất siêu, mang nguồn ngoại tệ về đóng góp vào sự thịnh vượng chung của dân tộc.

Theo bà Mai Kiều Liên, trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi có hàng trăm triệu trẻ em Việt Nam và trên thế giới sử dụng sản phẩm Vinamilk từ khi còn trong bụng mẹ, lớn lên, trở thành những bậc cha mẹ và các thế hệ tiếp nối tiếp tục lựa chọn Vinamilk cho con mình. Và như vậy, cách chúng tôi vận hành trong suốt nửa thế kỷ qua, đó là để tâm phụng sự. Đó cũng là cách để đáp lại sự quan tâm và những kỳ vọng mà người Việt Nam đã dành cho Vinamilk.

"Tập thể Vinamilk chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Chúng tôi tâm niệm mình phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước; và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình", Tổng giám đốc Mai Kiều Liên khẳng định.

Nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng, trị giá tương đương 1 tỉ đồng cho Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều trẻ em hơn. Đồng thời, Vinamilk cũng trao cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa, trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng để dành tặng cho 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã mang đến hơn 43 triệu hộp sữa, với tổng giá trị gần 210 tỉ đồng, cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam.



