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50 năm thành phố mang tên Bác: Hàng ngàn người đội mưa xem 'đại tiệc' 3D Mapping, pháo hoa
Video Đời sống

50 năm thành phố mang tên Bác: Hàng ngàn người đội mưa xem 'đại tiệc' 3D Mapping, pháo hoa

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
Tối 2.7.2026, dù trời mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem "đại tiệc" ánh sáng 3D Mapping và pháo hoa nghệ thuật trên sông Sài Gòn.

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3D Mapping pháo hoa nghệ thuật 50 năm TP.HCM UBND TP.HCM

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