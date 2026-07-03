50 năm thành phố mang tên Bác: Hàng ngàn người đội mưa xem 'đại tiệc' 3D Mapping, pháo hoa

Tối 2.7.2026, dù trời mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem "đại tiệc" ánh sáng 3D Mapping và pháo hoa nghệ thuật trên sông Sài Gòn.