50 năm thành phố mang tên Bác: TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Sáng 2.7, TP.HCM kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại nửa thế kỷ, thành phố tự hào khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế năng động và nghĩa tình.