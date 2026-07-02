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50 năm thành phố mang tên Bác: TP.HCM trong kỷ nguyên mới
Video Thời sự

50 năm thành phố mang tên Bác: TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
Sáng 2.7, TP.HCM kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại nửa thế kỷ, thành phố tự hào khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế năng động và nghĩa tình.

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