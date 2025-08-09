50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao; bạn bè sở tại cùng khoảng 400 đại diện cộng đồng VN ở Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường với đại biểu các nước dự lễkỷ niệm ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với hai đất nước anh em, đặc biệt là tổ chức long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, chuyến thăm đầu tiên đến Angola của lãnh đạo chủ chốt VN sau gần 20 năm và vào thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng.

Ông khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa VN và Angola khởi nguồn từ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước. Trong những thời điểm khó khăn nhất, VN và Angola luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, xây dựng và tái thiết đất nước.

Năm 1975 là một mốc son lịch sử đối với cả hai nước khi VN hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước và Angola chính thức trở thành quốc gia độc lập. Dấu mốc đặc biệt đáng nhớ và minh chứng cho sự chân thành, tin cậy trong quan hệ hai nước là ngày 12.11.1975, chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt trên cơ sở cùng sẻ chia những giá trị về độc lập, tự do và phát triển. Từ đó tới nay, mối quan hệ đó liên tục được củng cố và phát triển dựa trên cơ sở tin cậy chính trị và tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Angola lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất những định hướng phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN đối với việc không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác với Angola nói riêng và với châu Phi nói chung, là minh chứng cho chính sách đối ngoại sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của VN.

Với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, VN và Angola hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn - xây dựng mối quan hệ "Đối tác hợp tác cùng phát triển" trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, quyết tâm chính trị cao và tinh thần hợp tác chân thành, cùng có lợi, sự ủng hộ, phối hợp tích cực, hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế, quan hệ VN - Angola sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.