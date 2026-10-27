500 chiến binh Đất Xanh Miền Trung kickoff căn hộ vịnh biển Grand Marina Da Nang

Grand Marina sở hữu tọa độ vàng bên vịnh biển Đà Nẵng

Vịnh biển Đà Nẵng chuyển mình



Vịnh biển Đà Nẵng đang chuyển mình với nhiều dự án trọng điểm: Cảng Liên Chiểu là đầu mối giao thương quan trọng của miền Trung; Khu thương mại tự do 1.881 ha thu hút đầu tư logistics, công nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ.

Trong khi đó, tổ hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Vinhomes Hải Vân Bay gia tăng sức hút cho dải đô thị ven biển phía Bắc.

Nghiên cứu 5 đảo chuyên đề tại vịnh Đà Nẵng

Đáng chú ý, nghiên cứu 5 đảo vịnh Đà Nẵng với quy mô 1.428 ha mở rộng đô thị ra biển, nâng cấp trục Nguyễn Tất Thành trở lại vị thế là "tuyến đường 5 sao" một thời, kết nối khu vực trọng điểm phát triển của thành phố, tạo thêm dư địa cho thị trường BĐS khu vực.



Nằm trên mặt tiền Nguyễn Tất Thành, hướng vịnh Đà Nẵng và kết nối bãi biển Xuân Thiều, Nam Ô, Grand Marina Da Nang có vị trí đắc địa trong khu vực giàu tiềm năng phát triển. 379 căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài góp thêm nguồn cung căn hộ ven vịnh, đón đầu xu hướng phát triển không gian đô thị gắn với hạ tầng cảnh quan biển.

Cảng Liên Chiểu gắn liền Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do

Căn hộ sở hữu lâu dài giành lợi thế

Đặc biệt, Grand Marina Da Nang được Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng xác nhận 379 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (Công văn 17683/SXD-QLN).

Ngày 26.10, Đất Xanh Miền Trung kích hoạt chiến dịch kinh doanh Grand Marina Da Nang, quy tụ hơn 500 chiến binh cùng khí thế ra quân mạnh mẽ, đánh dấu cột mốc dự án chính thức ra mắt thị trường và mở booking 379 căn hộ cao cấp bên vịnh biển Nguyễn Tất Thành.

Dự án do Công ty CP BNC Land làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 3.440,8m², quy mô 34 tầng nổi, 3 tầng hầm và một tầng tum, tổng vốn đầu tư lên đến 1.113 tỉ đồng.

Đất Xanh Miền Trung chính thức chiến dịch ra quân dự án Grand Marina Da Nang

Không gian sống bên vịnh biển, nơi tiện ích hòa cùng cảnh quan



Sở hữu tầm view vịnh biển Đà Nẵng, dòng sông Cu Đê và Hải Vân Quan hùng vĩ, Grand Marina Da Nang có lợi thế cảnh quan hiếm hoi giữa biển trời và núi non. Không chỉ mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng vịnh, vị trí dự án còn gắn liền với không gian đô thị đang phát triển về phía Bắc, nơi những giá trị thiên nhiên đặc trưng hòa cùng nhịp chuyển động mới của thành phố.

Grand Marina Da Nang tích hợp hệ tiện ích phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống và thư giãn, từ hồ bơi vô cực hướng vịnh, không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ đến khu thương mại - văn phòng. Ba tầng hầm đỗ xe ứng dụng công nghệ thông minh góp phần nâng cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Dự án sở hữu phong thủy thịnh vượng với vị thế "tựa sơn hướng thủy", vươn mình kiêu hãnh và ôm trọn vịnh Đà Nẵng thơ mộng, một trong những vịnh biển đẹp và giàu tiềm năng

Bao quanh dự án là hệ sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ đang hình thành tại vịnh biển như Nam Ô Heritage, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Vinhomes Hải Vân Bay,... cùng mạng lưới thương mại, giáo dục và hành chính hiện hữu.



Với Grand Marina Da Nang, bài toán phát triển vì thế không dừng ở việc đưa 379 căn hộ lên cao tầng, mà còn là cách kết nối nơi ở với tiện ích, cảnh quan và đời sống đô thị.