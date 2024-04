Sáng 14.4, tại trường đua F1 nằm trong Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15.4.1974 - 15.4.2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2.



5.000 Cảnh sát cơ động phô diễn sức mạnh mừng ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu anh hùng

Buổi lễ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Cùng dự có đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và đại diện công an các đơn vị, địa phương.

Về phía Bộ Tư lệnh CSCĐ có thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ và các lãnh đạo Bộ Tư lệnh, đại diện lãnh đạo lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ qua các thời kỳ, cùng hơn 5.000 CBCS đại diện lực lượng CSCĐ toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ và đón nhận danh hiệu anh hùng lần 2 TRẦN CƯỜNG

Tại lễ kỷ niệm, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ đại diện cho toàn lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, múa võ, biểu diễn khí công… và nhiều tiết mục phô diễn sức mạnh của lực lượng.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng huy động hơn 100 phương tiện hiện đại như xe bọc thép, xe chống khủng bố… tham gia diễu hành.

Lực lượng CSCĐ là lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an, luôn sẵn sàng tham gia những nhiệm vụ gian khó TRẦN CƯỜNG

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức, tên gọi, phiên hiệu khác nhau, song lực lượng CSCĐ luôn tích cực rèn luyện, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Với những thành tích đạt được, lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lực lượng kỵ binh của CSCĐ tham gia diễu hành TRẦN CƯỜNG

Dàn phương tiện hiện đại của Bộ Tư lệnh CSCĐ tham gia diễu hành TRẦN CƯỜNG

Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật, khí công TRẦN CƯỜNG

Các nữ CSCĐ trong buổi lễ TRẦN CƯỜNG