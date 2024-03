52 nhân vật hội tụ trong Gala 'Trạm yêu thương'

Gala Trạm yêu thương, chủ đề "Ở đây có nắng" cùng nhìn lại những câu chuyện đời thường đầy cảm xúc về nghị lực vượt khó và tình yêu thương không giới hạn của những nhân vật trong năm 2023.

Những câu chuyện cho thấy rằng cuộc sống dù khó khăn đến đâu vẫn luôn tồn tại những "tia nắng ấm áp" của niềm tin. Gala Trạm yêu thương gồm 3 chương: Tia nắng trong sương, Nắng bên hiên nhà và Trái tim có nắng.

Chàng trai khuyết tật Vũ Đức Nguyên trên sân khấu Trạm yêu thương VTV

Những tia nắng trong sương và hành trình "vượt qua bóng tối"

Sân khấu của Gala Trạm yêu thương sẽ là một không gian đầy ánh sáng với những tia nắng ấm áp. Tiết mục được dàn dựng với sự xuất hiện của các nhân vật từng tham gia chương trình hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị về tài năng mà nhiều người bình thường không thể có được.

Trong chương đầu tiên Tia nắng trong sương, khán giả sẽ có cơ hội nhìn lại hành trình nỗ lực vươn lên của những nhân vật gặp biến cố ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Khi phía trước là tương lai rộng mở, là ước mơ còn dang dở, biến cố ập đến lấy đi mọi thứ, khiến cuộc sống của họ chỉ dừng lại với 4 bức tường, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Trải qua biết bao đau đớn, tuyệt vọng, tự ti để rồi cuối cùng họ lựa chọn đứng lên, xây lại cuộc đời.

Đó là câu chuyện của Nguyễn Ngọc Nhứt - chàng trai mất đi đôi tay trong một lần làm việc, vướng vào điện cao thế. Dù không còn tay, Nhứt đã quyết tâm làm lại từ đầu, vẫn tốt nghiệp cấp 3, vào đại học và lần lượt nhận được nhiều học bổng danh giá.

Là câu chuyện của chàng thạc sĩ Đặng Hoàng An, khi vừa chạm đến ước mơ trở thành giảng viên thì vĩnh viễn mất đi đôi chân, gắn bó cả đời với chiếc xe lăn, thế nhưng anh đã tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình, trở thành chuyên gia tâm lý, truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh không may mắn khác; hay câu chuyện của Hoàng Văn Dũng bị mất tay sau tai nạn, đã vực dậy cùng kênh TikTok với những nội dung yêu đời...

Người khiếm thị có thể chơi bóng đá, chơi cờ vua, đánh máy tính và thậm chí là chụp ảnh tự sướng và học tiếng Anh? Nếu bạn chưa tin thì lần đầu tiên trong Gala Trạm yêu thương, khán giả sẽ có cơ hội khám phá những bí kíp giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập cộng đồng để "vượt qua bóng tối".

Sau cơn mưa trời lại sáng

Bất kỳ người khuyết tật nào cũng cần có những điểm tựa để thắp lên niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Điểm tựa ấy có thể đến từ người thân, từ một nửa yêu thương, hoặc có thể đến từ những người mà họ yêu mến, ngưỡng mộ.

Đó là câu chuyện về nghị lực của người mẹ khiếm thị cùng cậu con nuôi chinh phục ước mơ vào đại học. Gia cảnh nghèo khó, sức khỏe kém, mất mắt trái và một bên mắt phải chỉ còn nhìn thấy 10% nhưng chưa khi nào bà Nguyễn Thị Bảnh (72 tuổi, quê Bắc Ninh) vơi cạn tình yêu thương dành cho cậu con nuôi Nguyễn Như Huyến (20 tuổi).

Chị Nhữ Thị Tuyết Anh (Hà Nội) đã từ bỏ đam mê trở thành luật sư để đồng hành cùng con gái An Như - cô bé khiếm thị có khả năng chơi nhiều nhạc cụ. Chị còn đi học đàn để cùng con tìm lại niềm tin trong cuộc sống bằng những giai điệu ánh sáng.

Bà Nguyễn Thị Bảnh bên con trai Nguyễn Như Huyến VTV

Trong chương 2 Nắng bên hiên nhà, khán giả có cơ hội gặp lại các cặp đôi tìm được điểm tựa từ một nửa yêu thương, từ những người xa lạ trong cuộc sống. Đó là câu chuyện tình yêu của chàng thi sĩ Vũ Đức Nguyên; là tình chồng nghĩa vợ của anh Hoàng Phước cùng chị Nhật Hà; là câu chuyện "tình yêu màu nắng" của chị Đỗ Thu Hương và anh Nguyễn Trung Mạnh... Những tin vui từ các cặp đôi này sẽ lan tỏa cảm hứng sống tích cực tới mọi người.

Khi những người khuyết tật trở thành cầu nối san sẻ yêu thương

Kết thúc hành trình của năm 2023 với những câu chuyện đời thường về nghị lực vượt khó, vươn lên của các nhân vật, Trạm yêu thương trở thành điểm hẹn truyền cảm hứng quen thuộc của nhiều người. Không chỉ lấy nước mắt của khán giả qua màn hình nhỏ, chính những nhân vật của chương trình còn trở thành cầu nối san sẻ và lan tỏa yêu thương tới nhiều hoàn cảnh không may khắp mọi miền đất nước.

Chàng trai khuyết tật Nguyễn Ngọc Nhứt VTV

Hành trình về miền an nhiên cùng dự án trao tặng xe lăn của các nhân vật Thái Thị Hằng Nga, Đặng Hoàng An, Nguyễn Ngọc Nhứt tại Long An với sự góp mặt của hai ca sĩ Vũ Thịnh và Fanny sẽ đưa khán giả đến với những khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình.

Sự xuất hiện của các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bảo Trâm, nhóm Oplus, Đinh Mạnh Ninh với những ca khúc chủ đề về nắng ấm cùng tiết mục biểu diễn đến từ chính các nhân vật sẽ khiến khán giả có cái nhìn lạc quan về người khuyết tật và những cảm xúc khó quên. Tất cả sẽ có trong Gala Trạm yêu thương được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 ngày 10.3 trên kênh VTV1.