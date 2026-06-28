550 kình ngư vượt sóng chinh phục thử thách Hòn Tre tại SeaStar Nha Trang Bay 2026

Hành trình vượt sóng chinh phục đảo Hòn Tre

Sáng 28.6, Giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay 2026 bước vào ngày tranh tài cuối cùng với hai cự ly dài nhất là 5 km và 10 km. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty Dịch vụ Du lịch và Thương mại Trung Thắng tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Từ sáng sớm, khu vực xuất phát tại bãi biển Nha Trang đã rộn ràng khi hàng trăm vận động viên hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Các kình ngư trong nước và quốc tế cùng xuất phát trên cung đường bơi đẹp bậc nhất Việt Nam, tạo nên khung cảnh sôi động giữa vịnh Nha Trang.

Nếu cự ly 5 km đòi hỏi nền tảng thể lực tốt thì nội dung 10 km được xem là thử thách lớn nhất của SeaStar Nha Trang Bay 2026. Các vận động viên phải bơi vượt biển qua đảo Hòn Tre rồi quay trở lại bờ, đối mặt với quãng đường dài cùng những thay đổi của sóng nước và dòng chảy.

Đồng hành cùng các vận động viên ở cự ly 10 km, "tiểu tiên cá" Ánh Viên cũng trực tiếp trải nghiệm cung đường bơi đặc biệt này.

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên đồng hành cùng các vận động viên ở cự ly 10 km

"Năm nay được bơi trọn hành trình đi và về là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người yêu bơi biển chinh phục cự ly này và SeaStar Nha Trang Bay sẽ thu hút đông vận động viên hơn ở những mùa giải tới", Ánh Viên chia sẻ.

Xúc động đội cứu hộ hỗ trợ kình ngư về đích

Anh Nguyễn Xuân Danh (31 tuổi), CLB Khánh Hòa Ocean Swimming, đánh giá điều kiện thi đấu năm nay khá thuận lợi khi biển êm, dòng chảy nhẹ và không xuất hiện sứa.

"Nước ở vịnh Nha Trang rất mát nên bơi khá thoải mái. Khi lên bờ, nhìn thấy đồng đội và người thân đứng cổ vũ, cảm xúc lúc đó thực sự rất tuyệt vời, khó có lời nào diễn tả được", anh Danh chia sẻ.

Các kình ngư tranh nhau chạy về đích

Bên cạnh thử thách về thể lực, SeaStar Nha Trang Bay 2026 còn để lại dấu ấn bởi vẻ đẹp của vịnh Nha Trang và sự hiếu khách của người dân địa phương.

Trải nghiệm đáng nhớ bên vịnh biển đẹp bậc nhất Việt Nam

Hoàn thành cự ly 10 km, chị LioWan Hui (Đài Loan) cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất không chỉ là đường bơi tuyệt đẹp mà còn là sự thân thiện của các tình nguyện viên và người dân đứng dọc bờ biển cổ vũ.

Cái ôm yêu thương của kình ngư sau khi vượt thử thách 10 km

Theo chị, công tác tổ chức chuyên nghiệp cùng khung cảnh biển trong xanh đã mang đến một trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ chinh phục cự ly 10 km, chị còn mang về những kỷ niệm đẹp và lời hẹn gặp lại Nha Trang vào mùa giải năm sau.

Cổ động viên chụp hình lưu lại kỷ niệm cùng cựu kình ngư Ánh Viên

Khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các cự ly. Những tấm huy chương, cúp và phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận nỗ lực chinh phục đường bơi của các kình ngư mà còn tôn vinh tinh thần vượt qua giới hạn bản thân.

Hạnh phúc được về đích cùng nhau của hai vận động viên

Lễ trao giải diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi động. Nhiều vận động viên cùng gia đình, đồng đội và khán giả đã chia sẻ niềm vui trên bục vinh quang, khép lại SeaStar Nha Trang Bay 2026 với nhiều cảm xúc và những dấu ấn đẹp trên vịnh biển Nha Trang.

CLB Khánh Hòa Ocean Swimming cổ vũ các vận đông viên