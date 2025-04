573 loại sữa bột giả bày bán công khai có phải do lỗ hổng pháp lý?

Chiều 16.4, tiếp tục phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024. Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề cập vụ việc đang rất thời sự là lực lượng công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lên tới gần 600 trăm nhãn hiệu.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến cử tri cho rằng không chỉ có lỗ hổng quản lý mà còn có lỗ hổng pháp lý trong quy định của pháp luật, bà Hải cho biết qua báo chí thì thấy Bộ Công Thương nói không thuộc đối tượng quản lý của bộ này vì sữa có vi chất dinh dưỡng là do Bộ Y tế quản lý. Còn Bộ Y tế thì lại nói việc này thực hiện theo quy trình "hậu kiểm".

Bà Hải cho biết, cử tri nói ở đây có khoảng trống pháp lý, người bán ghi hẳn trên nhãn mác các thành phần nhưng người mua không kiểm chứng được. Mà những loại sữa này dùng cho trẻ em, người già, phụ nữ mang thai…

"Sữa giả được bày bán công khai có lỗ hổng pháp lý hay không thì cần rà soát. Nếu có thì cần bổ sung thông tin để báo cáo cử tri", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15.4 vừa qua, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán 573 loại sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ có thai.

Theo điều tra của công an, 573 loại sữa giả đã được đường dây này sản xuất, bán ra thị trường trong suốt 4 năm qua, thu về gần 500 tỉ đồng

Theo cơ quan chức năng, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là lợi dụng quy định về việc doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm, tự công bố các chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng, thành phần dinh dưỡng, tính năng, tác dụng sản phẩm. Việc này không chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp phép trước khi sản phẩm lưu hành.

Cơ quan công an cũng cho biết, bên cạnh việc làm rõ sai phạm của các bị can, sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định trong quản lý an toàn, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hạn chế các kẽ hở, không để các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện hành vi vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn quy phạm pháp luật năm 2024 ẢNH: GIA HÂN

Có những văn bản nợ hơn 10 năm

Bà Hải cũng nhắc lại việc 10 năm chưa ban hành văn bản quy định chi tiết khoản 7 điều 50 của luật Người khuyết tật và đặt vấn đề, nếu sự chậm trễ này ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người khuyết tật thì phải đề xuất các hình thức xử lý mạnh hơn.

Báo cáo được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Dương Thanh Bình trình bày tại phiên họp, cho biết năm qua, vẫn còn 35 nội dung quy định chi tiết thi hành của 14 luật, 2 pháp lệnh chưa được ban hành, trong đó có nội dung đã "nợ đọng" hơn 10 năm và đã nhiều lần kiến nghị.

Báo cáo đầy đủ dẫn thông tin từ Ủy ban Văn hóa - Xã hội cho biết Bộ Khoa học - Công nghệ (trước đây là trách nhiệm của Bộ Thông tin - Truyền thông) chưa ban hành văn bản quy định chi tiết khoản 7 điều 50 của luật Người khuyết tật, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011.

Còn Bộ Y tế chưa ban hành văn bản quy định chi tiết khoản 10 điều 6 theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015….

Có 4 văn bản có nội dung quy định không phù hợp, chưa bảo đảm tính chặt chẽ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật chưa được sửa đổi, bổ sung.

Kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 cho thấy, có 79 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết; còn 147 điều, khoản thuộc 21 luật giao quy định chi tiết chưa được ban hành. Trong đó Chính phủ "nợ" 97 điều, khoản của 12 luật; Thủ tướng Chính phủ 2 điều, khoản của 2 luật…

Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội đã chỉ ra 3 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, 3 văn bản, 22 nội dung chưa phù hợp, chưa được quy định cụ thể, có khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.