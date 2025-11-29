Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

5S Fashion, thương hiệu thời trang cho gia đình với BST 'True Family - Gu của nhà mình'

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
29/11/2025 10:00 GMT+7

Sau gần một thập kỷ khẳng định vị thế trong ngành thời trang nam, 5S Fashion đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thương hiệu thời trang dành cho cả gia đình khi ra mắt Bộ sưu tập Thu Đông 2025 - 'True Family – Gu của nhà mình'.

- Ảnh 1.

5S Fashion lấy cảm hứng từ chính những khoảnh khắc đời thường giản dị từ nhà ra phố của mỗi gia đình như buổi sinh hoạt tại gia, hay cuộc dạo phố cuối tuần… "True Family - Gu của nhà mình" mang đến tinh thần ấm áp và gần gũi đặc trưng của mùa Thu Đông. Mỗi thiết kế đều được chăm chút kỹ lưỡng trong từng đường may, chất liệu và bảng màu, để vừa đảm bảo tính ứng dụng cao, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung, thanh lịch và năng động vốn là bản sắc của 5S Fashion.

Đặc biệt, bộ sưu tập lần này có sự đồng hành của diễn viên Việt Hoa và diễn viên Đức Hiếu, hai gương mặt đang được khán giả yêu thích qua bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Hình ảnh cặp đôi trong trang phục của 5S Fashion lan tỏa thông điệp về một gia đình văn minh, hạnh phúc và có "gu" đúng tinh thần mà thương hiệu hướng tới.

Với sự ra đời của BST Thu đông 2025 "True Family", 5S Fashion chính thức định vị lại trong lòng công chúng – từ thương hiệu thời trang nam giới trở thành thương hiệu thời trang dành cho cả gia đình Việt. Bộ sưu tập hiện đã có mặt tại hệ thống hơn 130 cửa hàng 5S trên toàn quốc, website 5sfashion.vn và các kênh bán hàng trực tuyến khác.

Khám phá thêm chủ đề

5S Fashion Thương hiệu thời trang True Family Bộ sưu tập Thu Đông 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận