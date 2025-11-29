5S Fashion, thương hiệu thời trang cho gia đình với BST 'True Family - Gu của nhà mình'

5S Fashion lấy cảm hứng từ chính những khoảnh khắc đời thường giản dị từ nhà ra phố của mỗi gia đình như buổi sinh hoạt tại gia, hay cuộc dạo phố cuối tuần… "True Family - Gu của nhà mình" mang đến tinh thần ấm áp và gần gũi đặc trưng của mùa Thu Đông. Mỗi thiết kế đều được chăm chút kỹ lưỡng trong từng đường may, chất liệu và bảng màu, để vừa đảm bảo tính ứng dụng cao, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung, thanh lịch và năng động vốn là bản sắc của 5S Fashion.

Đặc biệt, bộ sưu tập lần này có sự đồng hành của diễn viên Việt Hoa và diễn viên Đức Hiếu, hai gương mặt đang được khán giả yêu thích qua bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Hình ảnh cặp đôi trong trang phục của 5S Fashion lan tỏa thông điệp về một gia đình văn minh, hạnh phúc và có "gu" đúng tinh thần mà thương hiệu hướng tới.

Với sự ra đời của BST Thu đông 2025 "True Family", 5S Fashion chính thức định vị lại trong lòng công chúng – từ thương hiệu thời trang nam giới trở thành thương hiệu thời trang dành cho cả gia đình Việt. Bộ sưu tập hiện đã có mặt tại hệ thống hơn 130 cửa hàng 5S trên toàn quốc, website 5sfashion.vn và các kênh bán hàng trực tuyến khác.