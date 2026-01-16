Hiện nay, không ít người nộp thuế lúng túng khi phải thực hiện các thủ tục thuế trên nhiều cổng thông tin điện tử khác nhau.

Thuế TP.Hà Nội lưu ý, có 6 cổng thông tin điện tử của ngành thuế đang được sử dụng phổ biến, giúp kê khai, nộp thuế và tra cứu thông tin thuận lợi mà người nộp thuế nên ghi nhớ.

6 cổng thông tin điện tử giúp nộp thuế thuận lợi ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI

Thứ nhất là thuế điện tử. Người nộp thuế truy cập vào trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và tra cứu tờ khai, nghĩa vụ thuế.

Thứ hai là hệ thống hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hoadondientu.gdt.gov.vn để đăng ký, phát hành, quản lý hóa đơn điện tử và tra cứu thông tin hóa đơn.

Thứ ba là hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thuế. Người nộp thuế truy cập vào trang: http://dichvucong.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế online và tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ.

Thứ tư là chuyên trang thuế hộ kinh doanh. Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hotronnt.gdt.gov.vn để được hỗ trợ thông tin thuế hộ kinh doanh, hỏi đáp chính sách thuế 24/7 và tra cứu văn bản, hướng dẫn thuế.

Thứ năm là tra cứu thông tin người nộp thuế. Người nộp thuế truy cập vào trang: http://tracuunnt.gdt.gov.vn để tra cứu mã số thuế cá nhân và mã số thuế doanh nghiệp.

Cuối cùng là Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài với địa chỉ truy cập là: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request?&dse_sessionId=xU2kXsJKZV-8nfz5zFzds1M&dse_applicationId=-1&dse_pageId=3&dse_operationName=corpIndexProc&dse_processorState=initial&dse_nextEventName=start