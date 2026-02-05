6 cựu chiến binh bị phạt tù: Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói gì?

Trao đổi với PV báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng), người bào chữa cho 6 cựu chiến binh cho biết các bị cáo đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo Thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam để có hướng xử lý

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, ông và 6 cựu chiến binh không chấp nhận bản án sơ thẩm lần 3 tiếp tục kết tội các bị cáo mức án từ 6 - 7 tháng tù về tội hủy hoại rừng. Do đó, ngay sau khi tòa tuyên án, ông đã báo cáo với Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để có hướng xử lý tiếp theo.

"Chúng tôi rất tin tưởng sự nghiêm minh nhưng cũng rất công bằng của pháp luật. Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành, bảo vệ tới cùng các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên tổ chức mình theo quy định", ông Nguyễn Thái Bình nói.

Sau khi bị kết tội, 6 cựu chiến binh tiếp tục kháng cáo kêu oan ẢNH: NGÂN NGA

Cho rằng vụ án có dấu hiệu oan sai, tháng 10.2025, thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) ký công văn dài 10 trang đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ án, bảo đảm việc truy tố khách quan, đúng pháp luật, tránh oan sai.

Trong đơn kháng cáo kêu oan dài 6 trang gửi đến TAND tỉnh Lâm Đồng, các bị cáo cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm kết án.

Tòa tuyên phạt bằng với mức án từng bị hủy án

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sau 6 năm bị hủy án, ngày 30.1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm lần 3, phạt 5 cựu chiến binh mỗi người 6 tháng tù gồm: Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi); riêng bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi) 7 tháng tù cùng về tội hủy hoại rừng.

Mức án trên bằng với mức án mà TAND TP.Gia Nghĩa (cũ, nay là TAND khu vực 6) khi xét xử sơ thẩm lần 1 và 2 đã tuyên phạt các bị cáo.

Theo tòa, dù các bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào hồ sơ của vụ án, vào lời khai cho thấy các bị cáo có hành vi hủy hoại rừng. Việc truy tố các bị cáo hủy hoại 0,98 ha rừng, thiệt hại 53 triệu đồng đã bao gồm thiệt hại về lâm sản và thiệt hại về môi trường là có căn cứ.

Cho rằng khu đất rừng sản xuất tại địa phương không còn rừng nên các cựu chiến binh tổ chức phát dọn trồng cây keo gây quỹ hoạt động cho chi hội thôn ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, tại cuộc họp Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ), ông Đỗ Mạnh Hùng (Chi hội trưởng) cho rằng khu đất rừng sản xuất tại địa phương không còn rừng cần phát dọn trồng cây keo gây quỹ hoạt động và chi hội đồng ý.

Cơ quan tố tụng xác định, trong 2 ngày của tháng 1.2015 và 2 ngày của tháng 4.2015, các hội viên đã chặt cây bụi, dây leo, một số cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở xuống, gom thành đống chờ đốt.

Kết luận giám định tháng 4.2015 của giám định viên tư pháp Huỳnh Văn Triệu (Hạt Kiểm lâm TP.Gia Nghĩa cũ) xác định diện tích rừng sản xuất bị hủy hoại là 0,98 ha, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo vẫn kêu oan, khẳng định trước thời điểm phát dọn, khu vực này không còn là rừng, đề nghị tòa xét xử khách quan, đúng pháp luật.

Nhân chứng cũng khai tại tòa rằng xung quanh hiện trường là rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân; nhiều cây đã bị chặt, đốt từ trước.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) bào chữa cho 6 cựu chiến binh ẢNH: NGÂN NGA

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các luật sư bào chữa cho 6 cựu chiến binh đề nghị tòa tuyên không phạm tội. Bởi việc Viện kiểm sát căn cứ vào kết luận giám định tư pháp năm 2015 của ông Huỳnh Văn Triệu để buộc tội các bị cáo là không có cơ sở. Kết luận này đã bị cấp giám đốc thẩm là TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định là vi phạm tố tụng, đây là một trong những lý do mà tòa này đã hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm từng kết tội 6 cựu chiến binh.

Lẽ ra, phải căn cứ vào kết luận giám định năm 2022 của hội đồng giám định tư pháp thuộc Bộ NN-PTNT kết luận "không giám định được", để tuyên các bị cáo không phạm tội.