6 điểm mù tử thần của xe tải, container: Người tham gia giao thông phải biết

Thói quen chết người

Theo ghi nhận của người viết, tại ngã tư Hàng Xanh, trong khoảng thời gian gần 1 tiếng từ 11 giờ 45 đến 12 giờ 45 có ít nhất 2 vụ va quệt giao thông nhẹ tại đây. Lý do chính là do người điều khiển xe máy chạy sát hoặc băng qua đường cắt đầu xe tải lớn. Tình trạng cắt đầu xe hay bám sát đuôi xe tải, xe buýt... để qua đường diễn ra thường xuyên.

Phan Thị Cẩm Thy, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, nói lý do nhiều người chọn bám đuôi xe tải, xe container khi qua đường vì xe lớn sẽ là vật cản, giúp các xe khác qua đường dễ dàng hơn.

"Không bao giờ em bám đuôi xe tải khi qua đường. Đây là bài học đầu tiên mẹ dạy Thy khi em bắt đầu tập xe máy. Mẹ dặn có 3 vị trí không được đến gần vì đó là điểm mù của bác tài xe tải. Một là đuôi xe, hai là gần sát đầu xe, nếu đứng gần xe tải ngó vào gương mà không thấy tài xế, nghĩa là tài xế cũng không thấy mình, vị trí thứ ba là bên hông xe", Cẩm Thy nói.

Nhiều người tham gia giao thông có thói quen "núp bóng", bám sát xe tải lớn khi qua đường

Nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30.4 dài ngày sắp tới, là dịp nhiều mọi người lựa chọn chạy xe gắn máy để về quê bên gia đình, người thân hoặc đi du lịch bằng xe gắn máy cũng cần phải chú ý không bám sát đuôi xe tải, xe container.

Tài xế Lê Ngọc Thiên (38 tuổi), hãng xe Tư Trang cho biết hành động bám đuôi xe tải, xe container là thói quen chết người.

"Người điều khiển phương tiện giao thông phải để ý tín hiệu của xe chạy trước. Tôi nhớ mãi vụ mấy năm trước ở Bàu Bàng (Bình Dương cũ; nay là TP.HCM), hai bạn trẻ đứng kẹp bên hông xe, tài xế khuất tầm nhìn không thấy được, thế 2 hài bạn bị cuốn luôn. Lúc đó xe tôi vừa chạy qua, anh em tài xế đi sau kể lại", tài xế Lê Ngọc Thiên nhớ lại.

Công an lưu ý người dân không chạy song song lâu với xe lớn và bên phải nguy hiểm hơn vì tầm nhìn hạn chế

Còn tài xế Lưu Ngọc Hoài (35 tuổi, Nghệ An) thuộc hãng xe Hoàng Hà, cho biết anh lái xe tải 6 năm, trước đó là phụ xe. Hơn 10 năm gắn bó với những chuyến xe Bắc vào Nam, từ vị trí phụ xe ban đầu đến người cầm lái trên những hành trình cả ngàn cây số, anh luôn được các bậc đàn anh dặn phải tỉnh táo, quan sát gương thật kỹ, giữ khoảng cách an toàn.

"Tôi thấy điểm mù nguy hiểm nhất là sau đuôi xe và phía trước sát cabin. Đây là hai vị trí chúng tôi rất khó quan sát. Xe nhỏ dễ quan sát chứ xe lớn điểm mù nhiều hơn. Các bạn trẻ không được vượt ẩu, không đi gần xe tải lớn để bảo vệ an toàn cho mình và người thân", tài xế Lưu Ngọc Hoài nói.

6 điểm mù tử thần của xe tải cần tránh

Trao đổi cụ thể hơn về thói quen bám sát đuôi xe tải, xe container của một bộ phận người trẻ khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông, đại úy Nguyễn Văn Vinh, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, Công an TP.HCM), nói rằng đây là một trong những hành vi dễ gây tai nạn nghiêm trọng nhất của người điều khiển xe gắn máy.

"Bạn đang đi vào vùng mù chết người. Phía sau xe tải là khu vực tài xế gần như không thấy gì. Tài xế phanh là bạn "dính" ngay: xe tải có quán tính lớn, nhưng nếu họ phanh gấp (né chướng ngại, đèn đỏ…), người bám đuôi không có thời gian xử lý. Ngoài ra, đây là vị trí bị che tầm nhìn hai phía: bạn không thấy xe từ hướng khác lao tới dẫn tới sang đường kiểu mù thông tin", đại úy Vinh người có 8 năm trong lĩnh vực giao thông, phân tích.

Bám sát đuôi xe tải, xe container khi sang đường là một trong những thói quen dễ xảy ra tai nạn, va chạm khi tham gia giao thông

Hiệu ứng tâm lý "đi theo cho an toàn", theo anh là sai bởi xe lớn không phải lá chắn, mà là điểm nguy hiểm di động.

Đại úy Nguyễn Văn Vinh phân tích 6 vị trí điểm mù quan trọng mà người tham gia giao thông cần lưu ý để tránh.

Thứ nhất là phía trước đầu xe, cụ thể không dừng ngay trước mũi xe tải, vì cabin cao dẫn tới tài xế không thấy xe nhỏ sát đầu xe. Thói quen này rất nguy hiểm thường thấy khi dừng đèn đỏ hoặc chen lên trước.

Thứ hai là phía sau đuôi xe. Tuyệt đối không bám đuôi và giữ khoảng cách tối thiểu 10 – 20m, bởi đây là vị trí hoàn toàn khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm khi xe lùi hoặc phanh gấp.

Thứ ba là vị trí hai bên hông xe (đặc biệt bên phải). Không chạy song song lâu với xe lớn và bên phải nguy hiểm hơn vì tầm nhìn hạn chế.

Thứ tư là khi xe rẽ hướng, đuôi quét rộng. Nhiều người bị cuốn vào gầm khi đứng sát bên. Nguyên tắc là thấy xe lớn nháy đèn thì phải tránh xa, không cố chen vượt lên vì có thể nhanh một giây nhưng chậm cả đời.

Thứ năm là điểm mù gương chiếu hậu. Gương không bao quát hết, sẽ có "khoảng chết" ngay ngoài vùng gương. Nguyên tắc vàng ở đây là "nếu bạn không thấy mặt tài xế trong gương đồng nghĩa họ không thấy bạn.

Thứ sáu là điểm mù do cột A (khung kính trước), dễ hiểu hơn là tuyệt đối không "cắt đầu" xe lớn, bởi cột kính chắn gió che mất góc nhìn chéo, dễ xảy ra khi xe máy cắt ngang đầu xe tải.



