Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

6 điều kiện được về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/11/2025 10:52 GMT+7

Quốc hội thông qua luật quy định 6 điều kiện để người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể được tiếp nhận về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù.

Sáng 26.11, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, với 429/430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026.

Bộ Công an là cơ quan Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

ẢNH: GIA HÂN

Trường hợp nào được về Việt Nam chấp hành án tù?

Luật quy định 6 điều kiện phải đáp ứng cùng lúc để người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể được tiếp nhận về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù.

- Là công dân Việt Nam.

- Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án ở nước chuyển giao cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự của Việt Nam vào thời điểm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

- Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án phạt tù phải còn ít nhất là 1 năm; trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể ít hơn 1 năm.

- Bản án, quyết định đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật, không còn thủ tục tố tụng nào đang chờ xử lý.

- Có sự đồng ý của Việt Nam trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao lập yêu cầu chuyển giao hoặc sự đồng ý của nước chuyển giao trong trường hợp Bộ Công an lập yêu cầu chuyển giao.

- Có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù; trường hợp người đang chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên, người không có khả năng bày tỏ sự đồng ý với việc chuyển giao vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.

Luật cũng quy định TAND có thẩm quyền quyết định từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam trong một số trường hợp như: có thể phương hại đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam…

- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các dự án luật

ẢNH: GIA HÂN

Không được tăng nặng hình phạt tù sau khi chuyển giao

Luật dành riêng một điều để quy định về chuyển đổi hình phạt tù khi chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Theo đó, nếu hình phạt tù trong bản án, quyết định mà tòa án của nước chuyển giao đã tuyên đối với người đang chấp hành án phạt tù không phù hợp với pháp luật Việt Nam thì phải chuyển đổi cho phù hợp.

Hình phạt tù chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn hình phạt tù mà tòa án của nước chuyển giao đã tuyên về tính chất và thời hạn. Thời gian đã chấp hành án phạt tù ở nước chuyển giao được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của người đang chấp hành án phạt tù, trong khi chính sách hình sự của Việt Nam với các nước có nhiều điểm khác biệt.

Do đó, để bảo đảm tính khả thi, ổn định, luật giaо cho Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao quy định chi tiết về chuyển đổi hình phạt tù.

Mục đích nhằm giải quyết các trường hợp như: chuyển đổi hình phạt tù trong trường hợp hình phạt tù mà nước chuyển giao đã áp dụng với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn trên 30 năm đối với nhiều tội, trên 20 năm đối với một tội; hoặc chuyển đổi hình phạt tù trong thời gian đã chấp hành được một phần bản án, quyết định của tòa án nước chuyển giao...

Quá trình triển khai thi hành luật, nếu phát sinh vướng mắc, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao sẽ ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất trong xét xử.

Tin liên quan

Bộ Công an là cơ quan chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài

Bộ Công an là cơ quan chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài

Sáng 24.5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày dự án luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển giao chấp hành án phạt tù Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận