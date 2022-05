6 điều phụ nữ thấy hấp dẫn nhất ở đàn ông, bạn được mấy điều?

Sau đây là 6 đặc điểm ở nam giới khiến phụ nữ không thể cưỡng lại được.

1. Đẹp trai, nhưng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Sự hấp dẫn về thể chất có thể là một yếu tố, nhưng nó không quan trọng như bạn nghĩ. Rất nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng trong khi phụ nữ chọn những anh chàng đẹp trai hơn để tán tỉnh, nhưng họ lại nhắm vào những phẩm chất khác cho mối quan hệ lâu dài.

2. Có khiếu hài hước

Hỏi phụ nữ xem cô ấy thích gì ở người bạn đời của mình và hầu hết các cô gái đều nói “anh ấy khiến tôi cười”. Một nghiên cứu cho thấy khiếu hài hước ở nam giới có sức hấp dẫn giới tính nhất vì nó bộc lộ trí thông minh, khả năng sáng tạo và các đặc điểm “gien tốt” hoặc “ông bố tuyệt vời”.

3. Nuôi chó cưng

Phụ nữ thực sự yêu đàn ông nuôi chó. Các nghiên cứu cho rằng các chú chó cưng tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác xã hội giữa con người với nhau. Một thử nghiệm khác cho thấy việc sở hữu chó có thể làm tăng sức hấp dẫn lâu dài của đàn ông, vì nó chỉ ra khả năng nuôi dưỡng và cho thấy sự cam kết trong mối quan hệ.





4. Dám chấp nhận rủi ro

Một nghiên cứu đã cho thấy, khi họ chọn người yêu lâu dài, phụ nữ thích những người chấp nhận rủi ro về thể chất, như dũng cảm, thể thao, khỏe mạnh, nhưng phải là chấp nhận rủi ro vì một hành động vị tha, theo DMARGE.

5. Lòng vị tha

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học tâm lý The Journal of Social Psychology, đã thấy rằng cả nam giới và nữ giới đều thích người yêu vị tha cho các mối quan hệ lâu dài và mức độ ưa thích này vượt trội so với các đặc điểm khác trong việc lựa chọn bạn đời. Phụ nữ đặc biệt có xu hướng chọn bạn đời dựa trên xu hướng hành vi xã hội của anh ấy.

6. Mặc màu đỏ

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một điều quá đơn giản: mặc màu đỏ có thể khiến đàn ông trở nên hấp dẫn hơn đối với phụ nữ, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học thực nghiệm Journal of Experimental Psychology. Một người đàn ông có màu sắc rực rỡ được coi là trông đẹp hơn, ham muốn tình dục hơn và địa vị cao hơn, theo DMARGE.