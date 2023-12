6 hãng ô tô triệu hồi xe nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2023

Bên cạnh cuộc đua giảm giá rầm rộ trên thị trường ô tô cùng hàng trăm ngàn xe được giao đến tay khách hàng. Trong năm 2023, ngành ô tô Việt Nam cũng chứng kiến số lượng các vụ triệu hồi ô tô cũng như lượng xe bị lỗi phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa tăng kỷ lục.



Thống kê từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 39 đợt triệu hồi ô tô các loại bị lỗi để khắc phục, với tổng số xe bị triệu hồi lên đến 53.324 chiếc. Như vậy, cả số lượng vụ triệu hồi ô tô cũng như lượng xe bị ảnh hưởng đã tăng gấp đôi so với năm 2022.

Mercedes-Benz - hãng xe sang bán chạy nhất Việt Nam trong những năm qua chính là hãng xe có số vụ triệu hồi nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2023 Bá Hùng

Ô tô "lãnh án" triệu hồi tại Việt Nam trong 2023 liên quan đến nhiều bộ phận, chi tiết khác nhau như trục lái, hệ thống phanh, hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống nhiên liệu, dây an toàn, túi khí và phần mềm điều khiển...

Không chỉ ô tô phổ thông, ngay cả những dòng xe hạng sang có giá bán hàng tỉ đồng cũng gặp hàng loạt sự cố khiến nhà sản xuất, phân phối phải triệu hồi để khắc phục miễn phí nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng.

Những nhà sản xuất, phân phối ô tô có nhiều đợt triệu hồi xe nhất trong năm 2023 Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Dựa trên dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh Niên vừa thống kê danh sách những nhà sản xuất, phân phối ô tô có nhiều đợt triệu hồi xe nhất trong năm 2023. Kết quả khá bất ngờ khi Mercedes-Benz - hãng xe sang bán chạy nhất Việt Nam trong những năm qua chính là hãng xe có số vụ triệu hồi nhiều nhất tại Việt Nam trong năm qua. Cụ thể, Mercedes-Benz đã triển khai đến 9 đợt triệu hồi xe trong năm 2023, với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 8.866 xe.

Ngoại trừ xe điện mới phân phối, hầu hết các dòng sản phẩm xe Mercedes-Benz tại Việt Nam đều gặp những vấn đề khác nhau dẫn đến việc phải triệu hồi để khắc phục. Thậm chí, ngay cả dòng SUV bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam - Mercedes-Benz thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5.2023 cũng gặp vấn đề và 2 lần phải triệu hồi để khắc phục.

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 có gì nổi bật?



Ford xếp thứ 2 khi đã thực hiện tổng cộng 6 vụ triệu hồi xe trong năm 2023. Tuy nhiên, số lượng xe Ford bị ảnh hưởng trong các đợt triệu hồi này chỉ khoảng 6.300 xe, trong đó chiếm đa số là mẫu Ford Explorer và Transit.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về một hãng xe sang đến từ Đức. Theo đó, Audi là cái tên đã triển khai đến 5 vụ triệu hồi xe tại Việt Nam trong năm 2023 với số xe bị ảnh hưởng là 891 chiếc trong đó chủ yếu là các mẫu Audi A6, A7, Q2 gặp các lỗi về cảm biến nhiên liệu cũng như thiết kế.

Hyundai dẫn đầu thị trường về số lượng xe triệu hồi khi có tới 23.754 xe đã "lãnh án" triệu hồi trong năm 2023 B.H

Hai hãng xe bán chạy nhất Việt Nam là Hyundai và đều đã triển khai 4 vụ triệu hồi xe trong năm 2023. Tuy nhiên, so với Toyota chỉ ảnh hưởng gần 600 xe, Hyundai lại dẫn đầu thị trường về số lượng xe triệu hồi khi có tới 23.754 xe đã "lãnh án" triệu hồi trong năm 2023. Trong đó, vụ triệu hồi xe có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai triển khai vào tháng 2.2023 liên quan đến 17.670 chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất trong khoảng thời gian từ 30.1.2021 đến 15.10.2022. Các xe này được xác định bị lỗi liên quan đến bộ căng dây đai an toàn hàng ghế trước.

Ngay cả thương hiệu xe siêu sang Bentley tại Việt Nam cũng lọt vào danh sách này với 3 vụ triệu hồi tương ứng 37 xe bị ảnh hưởng. Như vậy, có thể thấy, số lượng xe sang, xe siêu sang tại Việt Nam bị lỗi đang có chiều hướng gia tăng trong năm qua. Việc triệu hồi phần nào thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối ô tô với những sản phẩm bán ra tại Việt Nam.