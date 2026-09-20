6 lỗi khi đánh răng có thể hại răng, tổn thương nướu

Trong bài đánh giá năm 2025 trên tạp chí Healthcare, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra các lỗi đánh răng phổ biến có thể làm mòn cấu trúc răng, tổn thương mô nướu và gây tụt nướu.

Sau đây là các lỗi sai phổ biến, theo trang tin Yahoo Health.

Chải răng quá mạnh

Bác sĩ Arthur Glosman, nha sĩ tại Mỹ, cho biết khi đánh răng, dùng lực quá mạnh có thể gây tụt nướu, ê buốt và mòn vùng cổ răng. Nên chọn bàn chải lông mềm và chải nhẹ nhàng.

Nếu lông bàn chải nhanh chóng bị xòe hoặc cong, đó có thể là dấu hiệu bạn đang dùng lực quá mạnh.

Khi đánh răng, dùng lực quá mạnh có thể gây tụt nướu, ê buốt và mòn vùng cổ răng Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Dùng quá nhiều kem đánh răng

Bác sĩ Jessica August, Giám đốc Hiệp hội Chuyên gia Vệ sinh Nha khoa Mỹ, cho biết chỉ cần lượng kem đánh răng có fluoride cỡ hạt đậu là đủ đối với người lớn.

Dùng quá nhiều tạo nhiều bọt, dễ khiến bạn muốn nhổ ra sớm và làm giảm thời gian fluoride tiếp xúc với răng.

Đánh răng ngay sau khi uống cà phê

Đồ uống có tính axit có thể làm men răng mềm tạm thời. Bác sĩ Andrew Zucker, người phát ngôn tư vấn người tiêu dùng của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, khuyên nên chờ khoảng 30 - 60 phút trước khi đánh răng.

Trong thời gian này, có thể súc miệng bằng nước lọc để giúp làm sạch axit trong khoang miệng.

Chải răng chưa đủ 2 phút

Nghiên cứu đăng trên International Journal of Dental Hygiene cho thấy nhiều người thường đánh răng dưới 1,5 phút.

Chuyên gia August khuyến nghị dành khoảng 2 phút để chải kỹ toàn bộ khoang miệng, thay vì chải thật mạnh trong thời gian ngắn.

Bỏ quên răng hàm

Răng hàm nằm sâu và khó tiếp cận nên dễ bị chải qua loa. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, mảng bám có thể tích tụ nhiều ở mặt trong răng hàm và quanh mép miếng trám.

Bác sĩ August gợi ý chia khoang miệng thành 4 vùng và dành khoảng 30 giây cho mỗi vùng để tránh bỏ sót.

Bỏ qua đường viền nướu

Mảng bám tích tụ ở viền nướu có thể góp phần gây viêm nướu. Khi chải, nên đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ, hướng lông bàn chải về phía đường viền nướu và thực hiện các chuyển động nhẹ nhàng.

Không nên chải ngang quá mạnh theo kiểu kéo cưa, vì có thể làm tổn thương nướu và men răng.