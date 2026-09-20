    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    6 lỗi khi đánh răng có thể hại răng, tổn thương nướu

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Đánh răng mỗi ngày nhưng nếu thực hiện sai cách, bạn có thể vô tình làm mòn men răng, gây ê buốt hoặc tổn thương nướu. Các nha sĩ chỉ ra 6 lỗi phổ biến cần tránh.

    Trong bài đánh giá năm 2025 trên tạp chí Healthcare, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra các lỗi đánh răng phổ biến có thể làm mòn cấu trúc răng, tổn thương mô nướu và gây tụt nướu.

    Sau đây là các lỗi sai phổ biến, theo trang tin Yahoo Health.

    Chải răng quá mạnh

    Bác sĩ Arthur Glosman, nha sĩ tại Mỹ, cho biết khi đánh răng, dùng lực quá mạnh có thể gây tụt nướu, ê buốt và mòn vùng cổ răng. Nên chọn bàn chải lông mềm và chải nhẹ nhàng.

    Nếu lông bàn chải nhanh chóng bị xòe hoặc cong, đó có thể là dấu hiệu bạn đang dùng lực quá mạnh.

    6 lỗi khi đánh răng có thể hại răng, tổn thương nướu - Ảnh 1.

    Khi đánh răng, dùng lực quá mạnh có thể gây tụt nướu, ê buốt và mòn vùng cổ răng

    Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

    Dùng quá nhiều kem đánh răng

    Bác sĩ Jessica August, Giám đốc Hiệp hội Chuyên gia Vệ sinh Nha khoa Mỹ, cho biết chỉ cần lượng kem đánh răng có fluoride cỡ hạt đậu là đủ đối với người lớn.

    Dùng quá nhiều tạo nhiều bọt, dễ khiến bạn muốn nhổ ra sớm và làm giảm thời gian fluoride tiếp xúc với răng.

    Đánh răng ngay sau khi uống cà phê

    Đồ uống có tính axit có thể làm men răng mềm tạm thời. Bác sĩ Andrew Zucker, người phát ngôn tư vấn người tiêu dùng của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, khuyên nên chờ khoảng 30 - 60 phút trước khi đánh răng.

    Trong thời gian này, có thể súc miệng bằng nước lọc để giúp làm sạch axit trong khoang miệng.

    Chải răng chưa đủ 2 phút

    Nghiên cứu đăng trên International Journal of Dental Hygiene cho thấy nhiều người thường đánh răng dưới 1,5 phút.

    Chuyên gia August khuyến nghị dành khoảng 2 phút để chải kỹ toàn bộ khoang miệng, thay vì chải thật mạnh trong thời gian ngắn.

    Bỏ quên răng hàm

    Răng hàm nằm sâu và khó tiếp cận nên dễ bị chải qua loa. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, mảng bám có thể tích tụ nhiều ở mặt trong răng hàm và quanh mép miếng trám.

    Bác sĩ August gợi ý chia khoang miệng thành 4 vùng và dành khoảng 30 giây cho mỗi vùng để tránh bỏ sót.

    Bỏ qua đường viền nướu

    Mảng bám tích tụ ở viền nướu có thể góp phần gây viêm nướu. Khi chải, nên đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ, hướng lông bàn chải về phía đường viền nướu và thực hiện các chuyển động nhẹ nhàng.

    Không nên chải ngang quá mạnh theo kiểu kéo cưa, vì có thể làm tổn thương nướu và men răng.

    Tin liên quan

    Người lớn tuổi: Thay đổi nhỏ khi đánh răng mang lại lợi ích lớn

    Người lớn tuổi: Thay đổi nhỏ khi đánh răng mang lại lợi ích lớn

    Theo chuyên gia, sử dụng tay không thuận khi đánh răng có thể tạo ra những thử thách mới cho não bộ, từ đó kích thích các hoạt động nhận thức trong đời sống thường ngày.

    Bàn chải đánh răng: Bao lâu nên thay một lần và bảo quản sao cho đúng?

    Nên đánh răng trước hay sau ăn sáng để bảo vệ men răng?

    Khám phá thêm chủ đề

    lỗi khi đánh răng Đánh răng tổn thương nướu Chải răng quá mạnh Dùng nhiều kem đánh răng Đánh răng ngay sau khi uống cà phê

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận