6 mẫu xe tay ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Từng xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, mới đây Honda Vario 125 vừa chính thức được HVN tung ra thị trường. Cũng nhập khẩu từ Indonesia, nhưng Vario 125 vừa ra mắt do HVN phân phối đi kèm chính sách dịch vụ bảo hành chính hãng. Mẫu xe này không có khác biệt so với phiên bản từng được các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu, phân phối. Dù vậy, HVN công bố giá bán Honda Vario 125 lên tới 40,7 - 41,2 triệu đồng (áp dụng VAT 8%). Trong khi đó, giá Honda Vario 125 do các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu, phân phối chỉ từ 36,3 - 38,9 triệu đồng.