6 năm tại Việt Nam, UNIQLO tạo dựng sự gắn kết ít thương hiệu nào đạt được

LifeWear không chỉ là thời trang mà còn là triết lý sống

6 năm trước, không nhiều người Việt biết đến LifeWear. Sau hơn nửa thập kỷ, triết lý này dần quen thuộc, chạm vào các giá trị mà người Việt luôn hướng về. Từ một khái niệm thời trang, LifeWear trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách sống mới.

Tối giản, tiện dụng và thời trang là điều người mua ưa chuộng ở các sản phẩm LifeWear. Từ dòng áo giữ nhiệt HEATTECH, áo thun AIRism, áo khoác chần bông PUFFTECH… đều được áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo nên trải nghiệm mặc gọn nhẹ và dễ chịu. Mỗi sản phẩm LifeWear còn chinh phục khách hàng bởi mẫu mã đa dạng, gắn kết từ nhịp điệu công sở đến cuộc sống năng động thường ngày.

Áo khoác chần bông PUFFTECH ấm áp, gọn nhẹ - lựa chọn yêu thích của các bạn trẻ năng động.

Tinh thần đổi mới sáng tạo của LifeWear cũng luôn đi đầu. Chất liệu vải được cải tiến liên tục để người dùng hài lòng hơn. UNIQLO còn thường xuyên hợp tác với các nhà thiết kế hàng đầu để tạo ra những bộ sưu tập tinh tế, thời trang. Tiêu biểu là các bộ sưu tập (BST) hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng JW ANDERSON; hay BST Uniqlo U Thu/Đông do Giám đốc Nghệ thuật Christophe Lamaire và Sarah-Linh Trần cùng đội ngũ cộng sự tại Paris sáng tạo.

Theo ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, điều quan trọng với UNIQLO là sự tin tưởng và ủng hộ từ đông đảo khách hàng. Trong suốt 6 năm tại Việt Nam, niềm tin đó ngày càng sâu sắc hơn, trở thành động lực để thương hiệu không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, mở rộng các hoạt động đóng góp cho xã hội. Để tri ân tình cảm đó, hàng năm, thương hiệu tổ chức Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) với nhiều khuyến mãi hấp dẫn và chia sẻ các bộ sưu tập tôn vinh văn hóa địa phương.

Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, ông Akiyama Naoki bày tỏ lòng biết ơn đến khách hàng, đối tác tại sự kiện khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025

Chạm đến trái tim người Việt bằng sự tinh tế và chân thành

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, UNIQLO còn chinh phục khách hàng trong từng trải nghiệm mua sắm.

Điểm nổi bật của UNIQLO là văn hóa "omotenashi", thể hiện qua lòng hiếu khách và thái độ phục vụ khách hàng bằng cả trái tim. Tại UNIQLO, mỗi nhân viên đều được đào tạo kỹ lưỡng, từ kỹ thuật gấp quần áo kiểu Nhật, cách trả lại thẻ tín dụng, đến 6 câu giao tiếp chuẩn mực: "Chào mừng đến với UNIQLO!", "Quý khách đã tìm thấy mọi thứ mình cần chưa?",...

Nhân viên UNIQLO được đào tạo bài bản văn hóa phục vụ Omotenashi để thêm gắn kết với khách hàng

UNIQLO cũng gắn kết với khách hàng trên cả cửa hàng online khi tạo ra giao diện mua sắm thân thiện với người dùng, các video mô tả sản phẩm trực quan và sẵn sàng giao hàng đến tận nhà. Năm 2024, cửa hàng trực tuyến này đã tăng trưởng 140% thành viên mới.

Gắn kết bởi các giá trị bền vững vì cộng đồng

Không chỉ mang đến trang phục chất lượng, UNIQLO vẫn luôn kiên định với các hoạt động vì cộng đồng, góp phần nâng đỡ cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, UNIQLO đã phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng, trích doanh thu từ hai bộ sưu tập (BST) UTme! để xây dựng các cơ sở trường học, góp phần cải thiện môi trường giáo dục cho giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa. Đến nay, thương hiệu đã đóng góp hơn 4 tỷ đồng để xây dựng 5 điểm trường và 1 nhà tắm tại Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), Sơn La, giúp hơn 300 học sinh được học tập trong những lớp học kiên cố hơn, an toàn hơn. Trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông (21-27.11), BST UT "Mickey Mouse in Vietnam" trở lại, tiếp tục sứ mệnh xây thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai vào mùa Xuân 2026.

Các em học sinh tại điểm trường Huổi Khoang (tỉnh Sơn La) hào hứng khi được học tập trong ngôi trường sạch sẽ, khang trang

Song song đó, UNIQLO cũng đồng hành với Quỹ Hy Vọng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đầu tháng 11 vừa qua, thương hiệu đã kịp thời tiếp sức, thăm hỏi người dân, cán bộ y tế và bệnh nhi tại Huế. Trước đó, UNIQLO cũng đã đóng góp 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung tái thiết trường học sau bão lụt. Đến nay, 2,5 tỷ đồng đã được sử dụng để đồng hành cùng các địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn.

UNIQLO kịp thời hỗ trợ các em bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế trong đợt lũ lịch sử vừa qua

Trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu "The Heart of LifeWear", sau 2 năm 2024-2025, UNIQLO và Quỹ Hy Vọng đã trao tặng 20.000 áo HEATTECH cho người dân các tỉnh vùng cao Sơn La, Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), Tuyên Quang,... giúp người dân vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. UNIQLO cũng triển khai dự án PEACE FOR ALL cùng Plan International nhằm hỗ trợ 8 bản làng tại Hà Giang giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Mới đây, dự án vừa khánh thành khu bán trú mới tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu (tỉnh Tuyên Quang), mang đến không gian sinh hoạt an toàn cho khoảng 120 học sinh dân tộc thiểu số.