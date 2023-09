6 nhà thiết kế Việt trình diễn thời trang tại Lễ hội Vương quốc Anh

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vương quốc Anh do Đại sứ quán Anh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác ngoại giao Việt Nam và Vương quốc Anh. Sự kiện năm nay mang chủ đề Building for the future (Dựng xây cho tương lai) tập trung vào mối quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, giáo dục và phát triển bền vững.

Sự kiện diễn ra vào ngày 9 và 10.9, mở cửa miễn phí với nhiều hoạt động về ẩm thực, triển lãm văn hóa, bóng đá, ca nhạc, thời trang cùng nhiều gian trưng bày của các đơn vị có liên quan.

Tại sự kiện, 6 nhà thiết kế của Học viện Thiết kế và Thời trang London được mời tham gia trình diễn thời trang bao gồm Vũ Tá Linh, Lam Bùi, Huệ Anh, Huyền Phạm, Esther Trâm và Tạ Thị Hương.

Nhà thiết kế Vũ Tá Linh 10 năm qua vẫn luôn trung thành theo đuổi thời trang bền vững với yếu tố thủ công, giảm tối đa sự tham gia của máy móc. Những sản phẩm cũ liên tục được biến hóa cho phù hợp với hiện đại BTC

Các thiết kế trong bộ sưu tập có nhiều mẫu là quần áo cũ được tái chế, hoặc sử dụng chất liệu vải tự nhiên dễ phân hủy, cách xử lý vải cũng hạn chế rác thải như nhuộm thực vật, xử lý vải bằng tay như xé, rút sợi, khâu tay… BTC

Nhà thiết kế Lam Bùi mang đến bộ sưu tập Missed and Remembered sử dụng nhiều vải sợi tự nhiên dễ tái chế cùng phương pháp nhuộm thực vật hạn chế chất hóa học độc hại BTC

Để đảm bảo bộ sưu tập sử dụng những chất liệu thân thiện nhất với môi trường, nhà thiết kế còn nhập thêm vải da dứa từ Tây Ban Nha. Vải da dứa (pinatex) làm từ lá dứa có thể tự phân hủy và thay thế cho chất liệu da động vật BTC

Nhà thiết kế Huệ Anh mang đến bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thị trấn Sapa và trang phục dân tộc H'Mông. Bộ sưu tập là sự kết hợp giữa trang phục dân tộc truyền thống và thời trang hiện đại BTC

Nguyên liệu chính là vải taffeta và quần áo được tái chế từ trang phục dân tộc hướng đến những ai yêu thiên nhiên, tự do BTC

Nhà thiết kế Huyền Phạm đặt tiêu chí thủ công, tinh xảo, dễ ứng dụng trong các trang phục của mình BTC

Những thiết kế trong bộ sưu tập được làm trên nền chất liệu vải có độ bền giúp duy trì tuổi thọ trang phục lâu dài, bám sát tiêu chí thời trang bền vững BTC

Nhà thiết kế Esther Tram mang tới bộ sưu tập phản ánh sự tự do và biểu tượng cho tính cá nhân của mỗi người thông qua việc thể hiện đa dạng trong cấu trúc thiết kế BTC

Các mẫu blazer, quần tây, sơ mi có sự tỉ mỉ trong kỹ thuật, phom dáng tối giản làm tăng khả năng kết hợp và tránh bị lỗi mốt, giúp kéo dài vòng đời cho sản phẩm BTC

Nhà thiết kế Tạ Thị Hương giới thiệu bộ sưu tập Sắm vai mang hơi hướng màu sắc nghệ thuật dân gian của những vở hát bội. Đây là sự pha trộn giữa bản sắc văn hóa phương Đông kết hợp với hơi thở thời trang đương đại BTC

Một số tiêu chí khi thiết kế thời trang bền vững là ưu tiên dùng nguyên liệu tự nhiên hoặc tái chế, lựa chọn cách xử lý vật liệu để ít tạo ra rác thải, tính toán để thiết kế “sống” được lâu nhất, lên phương án cắt rập hạn chế nguyên liệu thừa và quan tâm tới quyền lợi nhân công... BTC